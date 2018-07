Corinthians B parou no lanterna e Tite vai ter de repensar seu esquema para o Paulistão

SÃO PAULO - Se a partida contra o Comercial servia, antes de mais nada, para Tite obter respostas para possíveis problemas futuros na equipe titular, o treinador deve ter saído preocupado do Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Isso porque no sofrido empate dos reservas corintianos por 3 a 3 com a pior equipe do Campeonato Paulista, o treinador viu que jogadores como Douglas, Willian e Elton, candidatos a vagas entre os titulares, ainda estão abaixo do que se espera.

A exceção foi Emerson Sheik, que mostrou ter recuperado a forma para voltar ao time titular. Coletivamente, o comandante esperava um desempenho tão satisfatório da equipe B, como nos jogos contra São Caetano e Guarani, ambos também pelo Paulista. Mas o que ele viu foi uma equipe fragilizada, dominada, muitas vezes, pelo anfitrião, que tinha, até então, o pior ataque do campeonato.

No empate, que tirou a chance do Corinthians de retomar a liderança e ainda o fez cair para o terceiro, o sistema defensivo, que continua como o melhor do torneio, destoou. Substitutos de Leandro Castán e Chicão, os jovens Marquinhos e Antônio Carlos, apostas do time campeão da Copa São Paulo deste ano, demonstraram dificuldades para proteger a meta de Danilo Fernandes.

A dupla também foi prejudicada pela fraca atuação dos laterais Wélder e Ramón, que desde o início do jogo não conseguiram apoiar e muito menos proteger os lados da área corintiana. Ramón, porém, marcou o gol de empate, aos 47 minutos, minimizando suas falhas na partida. Foi a primeira vez na temporada que o time do Parque São Jorge marcou e também sofreu três gols em uma partida. O Comercial lamentou ainda mais o empate, já que ampliou o jejum de vitórias para oito jogos, estagnado na lanterna.

MUITAS FALTAS

Em um confronto disputado por uma equipe de reservas contra um rival desesperado por uma vitória, somado a um gramado em péssimas condições, as faltas se multiplicaram. Antes dos 20 minutos, o árbitro Alessandro Darcie já havia marcado 15 infrações.

Prejudicado pela sonolência de Douglas, o Corinthians se apoiava em Emerson Sheik, o mais lúcido e vibrante do time. Com ele, o Timão acertou o travessão duas vezes antes de balançar as redes, aos 35 minutos, quando o Comercial já havia marcado com Élton, aos 29.

Na segunda etapa, o Corinthians viu o Comercial ampliar aos 6, com Fabão, e Marcelo Ferreira, aos 31, graças à deficiência nas alas e no miolo da zaga. A derrota corintiana era iminente. Foi salvo, no entanto, pelas mãos de Tite. Ele pôs Vítor Júnior, Bill e Gilsinho nas vagas de Willian, Elton e Ramirez. Na base da luta, o Corinthians se impôs. Aos 44 e 47, Gilsinho e Ramón livraram o Timão da derrota.