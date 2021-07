Corinthians bate a Chapecoense e volta a vencer no Brasileirão

Após três empates seguidos, o Corinthians, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater a Chapecoense por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Condá, em Chapecó. O resultado leva a equipe agora à décima posição, com 14 pontos.

Sob o comando do técnico Sylvinho, o Corinthians é uma equipe sem brilho, mas equilibrada e consistente. Assim, já são seis rodadas de invencibilidade – a última derrota foi no dia 16 do mês passado, diante do Red Bull Bragantino.

Justamente por causa dessa falta de brilho que o placar desta quinta-feira foi apertado. A Chapecoense não ofereceu resistência ao Corinthians, que se tivesse forçado mais o jogo poderia ter marcado dois ou três gols para vencer com tranquilidade.

O primeiro tempo foi todo do Corinthians, com mais de 70% de posse de bola. Mas, assim como já vinha ocorrendo com a equipe nas últimas rodadas, faltava força para superar a linha defensiva do adversário. Sem que Jô fosse acionado com frequência, o Corinthians era facilmente marcado pelos defensores da Chapecoense.

Tanto é que a primeira chance clara de gol da equipe surgiu apenas aos 30 minutos, com Mateus Vital, que chutou por cima da meta. Depois, o time só voltou a assustar a Chapecoense já nos acréscimos, aos 47. Vitinho bateu de primeira para boa defesa do goleiro.

Contra um adversário frágil, preocupado apenas em se defender, o Corinthians foi pragmático e pouco se arriscou. A equipe não usou nem a receita básica de partidas contra times retrancados, que é apostar nos chutes de fora da área

O lateral-direito Fagner, por exemplo, pouco apareceu no ataque. A ausência de jogadas de profundidade, inclusive, foi um dos principais motivos para que a equipe tivesse tanta dificuldade para abrir espaços no meio da defesa catarinense.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou um pouco melhor, com a marcação mais alta. Em um vacilo de Fábio Santos aos cinco minutos, coube ao goleiro Cássio salvar o Corinthians de ser surpreendido.

Mas, esse lance foi exceção. O domínio das ações ofensivas continuou com o Corinthians, que chegou ao gol aos 14 minutos em um lance típico de centroavante que costuma não vacilar quando lhe é oferecida uma chance. Após cruzamento de Gustavo Mosquito, Gabriel não conseguiu dominar a bola, que sobrou para Jô. O atacante se livrou da marcação com um giro e bateu forte para o fundo da rede.

Mesmo afundada na zona do rebaixamento e precisando da vitória para respirar um pouco mais aliviada, a Chapecoense não mudou de postura após sofrer o gol. A equipe catarinense continuou dedicando-se quase que exclusivamente à defesa, sem incomodar Cássio.

Neste cenário, o segundo gol do Corinthians quase saiu aos 28 minutos. Após passe de Marquinhos na área, Gustavo Mosquito acabou parando no goleiro da Chapecoense.

Nos minutos finais, quem passou a ficar na defesa foi o Corinthians. A Chape até tentou pressionar, mas o time não tinha força e qualidade e amargou mais uma derrota.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0x1 CORINTHIANS

Chapecoense: J. Paulo; M. Ribeiro, Ignácio, F. Santana e Ezequiel (Foguinho); A. Santos (Fernandinho), A. Leite, Lima, F. Baxola (Ravanelli, depois A. Ramon) e Fabinho (Geuvânio); Perotti. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Cássio; Fagner, J. Victor, Gil e F. Santos; Cantillo (Xavier), Gabriel, Vitinho, M. Vital (Marquinhos) e Mosquito (Adson); Jô. Técnico: Sylvinho.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Cartões: Ravanelli, Fernandinho e Anderson Leite.

Gol: Jô, aos 14 minutos do 2º T

Local: Arena Condá.