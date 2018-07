Corinthians derrota a Ponte Preta e mantém larga vantagem na ponta

A vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, na noite deste sábado, na Arena Corinthians, tem reflexos importantes na edição atual do Campeonato Brasileiro e até na história do clube. Com o 10º triunfo no torneio, com gols de Jadson e Jô, o clube soma 32 pontos, conservando a folga na liderança e se firma como único invicto. O goleiro Cássio ainda defendeu um pênalti quando o time já vencia por 2 a 0.

Agora, o Corinthians soma 26 jogos de invencibilidade e iguala o quarto maior período sem perder de sua história, que ocorreu na temporada de 2015, quando Tite levou a equipe ao título brasileiro. A maior sequência invicta do clube ocorreu em 1957, com a marca de 37 partidas sem perder. Mesmo com números tão expressivos, a torcida já traçou a próxima meta: o confronto diante do Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque. "É quarta-feira", gritava a torcida no final da partida.

No primeiro confronto entre as duas equipes após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians, a equipe da casa mostrou duas mudanças em relação à vitória sobre o Botafogo: a volta de Romero, que havia cumprido suspensão, e a entrada de Léo Princípe, que substituiu Fagner. A Ponte Preta reforçou o meio-campo e escalou três volantes (Elton, Bob e Jadson), reeditando a base que levou a equipe ao vice-campeonato paulista.

A exemplo dos confrontos do Campeonato Paulista, o Corinthians ditou o ritmo da partida e obrigou o adversário a recuar, limitando-se aos contra-ataques. Esse domínio, no entanto, não significou a pressão habitual. O Corinthians não conseguiu sufocar o rival, pois encontrou um rival bem organizado, que praticamente não permitia a entrada em sua área. A Ponte marcava apenas em seu campo, mas deu uma aula de bloqueio defensivo. Além disso, a presença de Emerson Sheik, contratado após o torneio estadual, deixou o time de Campinas mais contundente e objetivo. Ovacionado como grande herói da conquista do Corinthians da Copa Libertadores de 2012, Sheik foi um centroavante que armou a maioria dos contra-ataques.

A melhor chance desse início de jogo equilibrado e restrito às intermediárias foi da Ponte, com um chute longo de Lucca, que passou raspando. Até os 20 minutos de jogo, das cinco finalizações na partida, quatro haviam sido dos visitantes. Boa partida da Ponte até o momento. Não se limitava a marcar e também propunha o jogo. Com muita dificuldade, o Corinthians só conseguiu uma boa chance aos 37, quando Romero cabeceou e Aranha espalmou para escanteio. Foi a primeira falha da zaga pontepretana.

O Corinthians não perdoou a falha seguinte. Aos 46 minutos, após cruzamento de Romero, Jô ganhou a disputa pelo alto, cabeceou sozinho e Aranha fez defesa extraordinária. Na sequência, Jadson abriu o placar e aliviou toda a angústia dos torcedores ao longo do primeiro. Foi o 3º gol de Jadson no Campeonato Brasileiro.

No primeiro minuto da etapa final, o Corinthians ampliou e parecia definir a partida. Após cruzamento de Rodriguinho, Jô finalizou sozinho e marcou seu 7º gol no torneio e 14º na temporada. Aos 28 minutos, ele foi substituído por Kazim por estar pendurado com dois cartões amarelos. Carille resolveu para preservá-lo para o clássico diante do Palmeiras.

A vitória que parecia certa correu riscos aos 28, quando o árbitro Ricardo Marques Ribeiro marcou corretamente pênalti de Guilherme Arana em Sheik. Lucca bateu no canto, forte, mas Cássio conseguiu a defesa e completou a festa na Arena Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 PONTE PRETA

GOLS - Jadson, aos 46 minutos do 1º tempo e Jô, a 1 minuto do segundo tempo

CORINTHIANS (4-5-1) - Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Arana; Gabriel, Maycon (Camacho), Rodriguinho, Romero e Jadson (Pedrinho); Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA (4-4-2) - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Fernandinho; Fernando Bob, Jadson (Lins), Elton (Wendell) e Renato Cajá (Claudinho); Lucca e Emerson Sheik. Técnico: Gilson Kleina.

JUIZ - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Jadson (Ponte), Arana, Sheik, Pablo.

PÚBLICO - Não divulgado.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo