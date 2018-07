Corinthians bate Atlético-MG; veja os gols da 14ª rodada

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro começou bastante agitada neste sábado. Na Arena Corinthians, o alvinegro paulista derrotou o líder Atlético-MG com gol de Malcom, envolvido em polêmica no meio da semana, acusado de comprar carteira irregularmente. Tanto Corinthians quanto o clube mineiro estão com 29 pontos, mas o Galo está na frente nos critérios de desempates. No Beira-Rio, em jogo bastante disputado, o Internacional bateu o Goiás e subiu mais um pouco na tabela de classificação, agora com 19 pontos, e está tranquilo para enfrentar o Tigres no meio da semana e encaminhar a vaga na final da Libertadores. No Maracanã, Guerrero marcou o único gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Com os três pontos, o clube carioca soma 16 pontos.

CORINTHIANS 1 X 0 ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL 2 X 1 GOIÁS

FLAMENGO 1 X 0 GRÊMIO