Corinthians bate Botafogo e amplia ponta no Campeonato Brasileiro

RIO - O Corinthians segue imbatível e agora colecionando recordes no Campeonato Brasileiro. Com um futebol eficiente, derrotou o Botafogo por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 10.ª rodada, e ampliou ainda mais a liderança da competição, agora com 28 pontos - sete de vantagem para o segundo colocado, o São Paulo.

Com a sétima vitória consecutiva - falta uma para igualar a marca do Cruzeiro de 2003 -, o Corinthians bateu o recorde de invencibilidade na era dos pontos corridos do Brasileirão. Contando a parte final do campeonato do ano passado, já são 19 jogos sem perder (14 vitórias e cinco empates). As marcas anteriores eram do São Paulo, em 2008, e do Atlético Paranaense, em 2004 - ambos com 18 partidas.

A maior invencibilidade da história dos Campeonatos Brasileiros pertence ao Botafogo e está muito longe de ser alcançada - a equipe carioca ficou 42 jogos invicto, entre as edições de 1977 e 1978. Mas a vitória desta quarta, com gols de Liedson (quinto dele no Brasileirão) e Paulinho (terceiro), serviu para acabar com o estigma de sempre se complicar quando enfrenta o rival do Rio de Janeiro.

Ao Botafogo, que contou com a estreia do volante Renato (ex-Santos e Sevilla) e com a volta do goleiro Jefferson, a derrota faz com que a distância para o líder aumente ainda mais - estacionou nos 16 pontos - e o impede de entrar no G-4 da competição. O clube carioca está na sexta colocação.

O jogo. A partida em São Januário começou com muita marcação e poucas chances de gol. O Botafogo insistia com jogadas pelo lado direito, com Caio partindo para cima de Fábio Santos, mas sem qualquer resultado. O Corinthians vivia de esporádicos contra-ataques e alguns chutes de longa distância que nem incomodavam o goleiro Jefferson.

Somente a partir dos 20 minutos que a partida começou a ficar melhor. O Botafogo teve chances com Fábio Ferreira e com Renato. O Corinthians, com Liedson - duas vezes, sendo que a primeira delas estava em posição de impedimento, o que não impediu Jefferson de fazer grande defesa e mostrar a razão de ser um goleiro de seleção brasileira.

E foi no final do primeiro tempo que o torcedor viu os melhores lances. Aos 40 minutos, o Botafogo quase marcou em um chute forte e rasteiro de Herrera da entrada da área, que bateu no pé da trave direita de Júlio César. Três minutos depois, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Liedson, que completou uma jogada de Jorge Henrique e Fábio Santos pelo lado esquerdo.

A segunda etapa começou como era de se prever. O Botafogo com força no ataque e o Corinthians apostando nos contra-ataques. E nesta estratégia o time visitante quase conseguiu marcar o segundo gol em três oportunidades até os 25 minutos - três com Willian (em uma delas Jefferson fez grande defesa) e uma com o lateral-direito Welder.

A partir daí, o Botafogo começou a dominar o meio de campo, passou a ter maior posse de bola e assustou o gol corintiano. Em um lance esporádico, aos 37 minutos, o Corinthians teve a grande oportunidade de definir a vitória com Emerson, que recebeu passe de Alex e, sozinho na frente de Jefferson, chutou no travessão.

Aos 41 minutos, um grande susto com uma lesão do goleiro Júlio César, que depois de fazer uma defesa no chão teve uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda. Como o Corinthians já tinha feito as três substituições, o arqueiro mostrou força e determinação ao aguentar as dores e permaneceu em campo.

Quem iria para o gol seria Alex, que entrou na metade do segundo tempo no lugar de Willian. E foi do meia o passe que começou a jogada do segundo gol corintiano, aos 48 minutos. Em um contra-ataque, o volante Edenílson recebeu livre no campo botafoguense e chutou rasteiro da entrada da área. Jefferson espalmou para o lado e Paulinho só teve o trabalho de tocar para o gol e consolidar mais uma vitória do líder do campeonato.

BOTAFOGO - 0 - Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Lucas Zen (Márcio Azevedo); Marcelo Mattos, Renato, Caio (Oliveira) e Elkeson; Maicosuel (Thiago Galhardo) e Herrera. Técnico: Caio Júnior.

CORINTHIANS - 2 - Júlio César; Welder, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Jorge Henrique (Emerson); Willian (Alex) e Liedson (Edenílson). Técnico: Tite.

Gols - Liedson, aos 43 minutos do primeiro tempo; Paulinho, aos 48 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Herrera (Botafogo); Fábio Santos e Liedson (Corinthians); Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).