Corinthians bate Chivas e leva título mundial sub-18

A equipe comandada pelo técnico José Augusto terminou a competição com 100% de aproveitamento, depois de ter superado Real Madrid e Boca Juniors, entre outros, durante a sua campanha.

O título da categoria sub-18 contrasta com o início ruim de temporada da equipe profissional do Corinthians, que ficou fora das semifinais do Campeonato Paulista e foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores, principal prioridade do clube no ano em que comemora o seu centenário.