Corinthians bate Desportiva e segue 100% na Copa São Paulo de Futebol Júnior

JAGUARIÚNA - O Corinthians conquistou neste sábado a sua segunda vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Jaguariúna, a equipe nem precisou forçar o ritmo para derrotar a Desportiva (ES) por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo M da competição.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos seis pontos, mas não lidera a chave, apesar de ter massacrado o Santos (PB) por 9 a 0, na sua estreia. Assim como o time do Parque São Jorge, o Juventus, de São Paulo, está com seis pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate por ter marcado um gol a mais - 12 a 11.

Assim, o Corinthians precisará derrotar o Juventus na próxima terça-feira, às 16 horas, em Jaguariúna para garantir a primeira colocação do Grupo M e avançar ao mata-mata da Copa São Paulo.

O Corinthians definiu a sua vitória sobre a Desportiva ainda no primeiro tempo. A equipe abriu o placar aos seis minutos, com Jean Teodoro, que completou cruzamento de Dener. O segundo gol saiu aos 36 minutos. Após chute de Cristiano, Victor espalmou. Wesley pegou o rebote, bateu sem direção, mas Leandro conseguiu tocar para as redes.

Em vantagem, o Corinthians diminuiu o ritmo na segunda etapa. Nos minutos finais, a equipe ainda pressionou a Desportiva, em busca do gol que lhe deixaria na primeira colocação do Grupo M, mas parou no goleiro Victor.

O Atlético Paranaense ficou perto da classificação para o mata-mata da Copa São Paulo ao massacrar o Marília (SP) por 7 a 0. Assim, chegou aos seis pontos e está na primeira colocação no Grupo B. Já o Botafogo (SP) venceu o Porto (PE) por 3 a 1, pelo Grupo F, e o Desportivo Brasil bateu o CRB por 3 a 0, no Grupo R.