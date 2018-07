Corinthians bate Flamengo com Pacaembu lotado em 'adeus' ao estádio

SÃO PAULO - Assim como já havia ocorrido 965 vezes nos 1.686 jogos que o Corinthians disputou no Pacaembu, neste domingo, em sua despedida do estádio, diante do Flamengo, o Alvinegro saiu de campo vitorioso. Diante de quase 40 mil torcedores e com uma bela festa nas arquibancadas, a equipe esteve longe de apresentar um grande futebol, mas bateu o Rubro-Negro por 2 a 0 e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

No embalo da sua torcida, o Corinthians começou o jogo pressionando o Flamengo e não demorou para abrir o placar. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio de Jadson pela direita, Guerrero se enroscou com o zagueiro Samir e a bola sobrou para Guilherme mandou para o fundo da rede.

O gol empolgou ainda mais a Fiel e o time continuou no ataque, sem diminuir o ritmo. Mas a empolgação não durou muito. Com 20 minutos de jogo, o Flamengo já havia conseguido equilibrar a partida ao avançar a marcação e, assim, bloquear as investidas do Corinthians.

As duas equipes congestionavam o meio de campo e exploram pouco as laterais de campo. O jogo ficou truncado, sem chances claras de gol para os dois lados. Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o fim, um erro do árbitro Leandro Pedro Vuaden acabou sendo decisivo para o desenrolar da partida. Aos 42, minutos, o juiz exagerou ao dar cartão vermelho para Léo Moura por falta dura em Petros – o flamenguista não tinha recebido o amarelo ainda.

FINAL FELIZ

Com um jogador a mais, o Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e aos dois minutos Fábio Santos acertou uma bola no travessão. Mas o Alvinegro logo tirou o pé do acelerador e deu campo de jogo para o Flamengo. O Rubro-Negro cresceu e deu trabalho para Cássio. Aos 21 minutos, por exemplo, Luiz Antonio chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e quase surpreendeu o goleiro alvinegro, que fez grande defesa.

O Corinthians tentava administrar a vitória magra, mas com isso atraiu o Flamengo para o seu campo. O time carioca rondava a área de Cassio levando perigo. O Alvinegro não conseguiu se impor e criar chances de gol. Aos 27, foi a vez de Gil salvar time. Luiz Antonio lançou Cáceres, que foi desarmado em cima da hora, antes de finalizar.

Gil voltou a salvar o Corinthians aos 35, dessa vez no ataque. Mesmo sem jogar bem, o Corinthians fez o segundo gol. O zagueiro deu uma de centroavante e mandou para a rede o cruzamento de Fábio Santos. Com o 2 a 0 no placar e o Flamengo entregue, o Alvinegro só esperou o tempo passar para se despedir do estádio que foi a sua casa por décadas nos braços da Fiel.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 FLAMENGO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Petros (Danilo) e Jadson; Romarinho (Malcom) e Guerrero (Luciano). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir e João Paulo; Cáceres, Luiz Antonio, Márcio Araújo e André Santos (Lucas Mugni); Paulinho e Alecsandro (Nixon). Técnico: Jayme de Almeida.

GOLS - Guilherme, aos nove minutos do primeiro tempo. Gil, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Guerrero, Ralf (Corinthians); Cáceres (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Léo Moura (Flamengo).

RENDA - R$ 1.532.379,50.

PÚBLICO - 36.402 pagantes (39.168 total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).