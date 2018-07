Corinthians bate Flamengo de virada e vai às quartas de final da Copinha

SÃO PAULO - Da forma como o torcedor do Corinthians gosta, com sofrimento, o time conseguiu a classificação às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, no estádio Levy Major Sobrinho, em Limeira, a equipe alvinegra derrotou de virada o Flamengo, por 2 a 1, e avançou na competição em que é o maior campeão da história - oito vezes.

Na luta por uma vaga nas semifinais, o Corinthians enfrentará o Paraná, que à tarde derrotou o América-MG por 2 a 1. O jogo será neste domingo, provavelmente em Limeira. Quem passar deste confronto jogará contra o ganhador do duelo entre Internacional e Fluminense. Os outros jogos das quartas de final são: Santos x Taboão da Serra-SP e São Paulo x Atlético Mineiro.

Em campo, o Flamengo começou melhor e conseguiu abrir o placar logo aos nove minutos de jogo. Após jogada pela esquerda, Jajá recebeu livre na direita e da entrada da área chutou cruzado. A bola pegou efeito, enganou o goleiro Henrique e morreu no fundo das redes.

No segundo tempo, as coisas se inverteram. O Corinthians passou a dominar as ações e conseguiu a virada com dois gols do atacante José Paulo. No primeiro, aos 19 minutos, ele recebeu na entrada da área, pelo lado direito, e acertou um belo chute colocado no canto esquerdo baixo do goleiro Thiago. No segundo, aos 29, recebeu dentro da área, driblou um zagueiro e chutou forte para decretar a vitória corintiana.