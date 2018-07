Corinthians bate Flu, segue 100% e se mantém na ponta

Graças ao resultado, o Corinthians segue como a única equipe com 100% de aproveitamento, com nove pontos, na liderança isolada. O Fluminense, por sua vez, está no meio tabela, com três pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Prudente, no Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, às 21h50 de quarta-feira. No mesmo dia, o Fluminense faz o clássico com o Flamengo, no Maracanã, às 19h30.

JOGO ATÉ O GOL - A pressão inicial do Corinthians durou até o gol de Chicão - numa bela cobrança de falta, aos 11 minutos. Depois, o time voltou ao seu padrão normal de jogo, tocando a bola e apostando no contra-ataque. Com o tempo, o toque de bola se transformou em apatia e isto deu chance para o Fluminense dominar os minutos finais da primeira etapa.

Ainda em formação, como definiu o próprio técnico Muricy Ramalho, o Fluminense se mostrou um pouco desarrumado em campo, errando muitos passes. O time viveu apenas das jogadas armadas por Conca e do talento individual de Fred, que chegou a perder duas chances incríveis, ambas em cruzamentos que ele apareceu sozinho e desviou para fora.

No segundo tempo, a pressão do Fluminense aumentou e o Corinthians foi se acuando. Os contra-ataques foram rareando e a bola cada vez mais ficando apenas no campo corintiano. O jogo ganhou contornos dramáticos nos minutos finais, mas terminou mesmo com a vitória corintiana.

RECLAMAÇÕES - Foi de uma jogada de Conca que aconteceu o lance mais discutido do primeiro tempo. O meia fez grande lançamento para Rodriguinho, o atacante entrou livre no meio da área corintiana e bateu na saída de Felipe, que já havia desistido do lance porque o árbitro Leonardo Gaciba viu um impedimento inexistente, anulando o que seria o empate do Fluminense.

No Corinthians, a principal reclamação foi de um pênalti não marcado em Defederico. Após tabela com Souza, o argentino caiu na área, mas Gaciba entendeu que ele se atirou e ainda mostrou o cartão amarelo.

Ficha técnica:

Corinthians 1 x 0 Fluminense

Corinthians - Felipe; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei (Tcheco) e Elias; Jorge Henrique, Souza (Paulo André) e Dentinho (Defederico). Técnico: Mano Menezes.

Fluminense - Rafael; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos (Alan); Diogo, Diguinho (André Lima), Marquinho e Conca; Rodriguinho e Fred. Técnico: Muricy Ramalho.

Gol - Chicão, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Defederico, Jucilei, Felipe e Jorge Henrique (Corinthians); Leandro Euzébio e Diguinho (Fluminense).

Árbitro - Leonardo Gaciba (RS).

Renda - R$ 904.013,50.

Público - 28.196 pagantes (31.375 no total).

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).