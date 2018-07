Corinthians bate o Bahia no final e continua na cola do G-4

Corinthians sofreu, por pouco não deixou a vitória escapar, mas conseguiu um grande resultado diante do Bahia , em Salvador: 2 a 1. Foram três pontos importantes que mantiveram as chances de Libertadores. E foi também o fim do trauma contra a "turma" do Z-4.

O jogo só foi resolvido nos últimos dez minutos, quando Renato Augusto escorou, de cabeça, um cruzamento perfeito de Danilo, o veterano que mais uma vez entrou no segundo tempo e mostrou como ainda é essencial à equipe.

Guerrero fez falta, claro, mas a juventude de Malcom e de Tocantins, que participou da jogada do segundo gol, ajudou o time de Mano a ganhar de um Bahia desesperado e mal-arrumado dentro campo. A queda dos baianos está selada.

Chegar ao gol com poucos toques e em velocidade. O contra-ataque foi a arma do time de Mano para vencer na Fonte Nova. No gol de Malcom, sequer houve troca de passes. Bastou um chutão. E a esperteza de Cássio.

Galhardo havia cobrado uma falta da intermediária. E o Bahia foi em peso para o ataque. Cássio percebeu o vacilo. O goleiro do Corinthians segurou a bola e lançou Malcom com precisão.

Não havia impedimento e o atacante de 17 anos partiu de seu campo de defesa, disparou e saiu na cara de Marcelo Lomba: 1 a 0, aos 24 minutos do segundo tempo. Fácil demais.

Em resumo, o Corinthians abriu o placar e foi para o intervalo com a vitória parcial sem ter criado muitas chances de gol. Se Fagner não desperdiçasse um ótimo contra-ataque, poderia ter saído o 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

O time foi fiel ao estilo de Mano. O Corinthians marcou até em excesso, com todos seus jogadores atrás da linha do meio de campo. Por isso o Bahia insistiu nas bolas áreas e apostou tudo em cobranças de falta e nos escanteios - foram nove só na etapa inicial.

Essas foram as jogadas que mais incomodaram Cássio, que só foi vencido por Kieza uma vez, mas o atacante do Bahia estava impedido. O trio da arbitragem foi bem no lance.

No segundo tempo, Renato Augusto se movimentou mais, tentou fazer a função de Guerrero, caindo pelos lados do campo, e participou bem do jogo.

Bruno Henrique, que substituiu Elias, também cumpriu bem seu papel e arriscou de fora da área. É um sinal de que ele joga melhor quando faz o papel de segundo volante e não o de primeiro, posto que voltou a ser do capitão Ralf.

A maior virtude do time de Mano na etapa final foi controlar mais o jogo. A equipe rodou mais a bola, trocou passes próximo da área do Bahia e atacou mais pelos lado do campo.

Houve uma pane. Por cerca de dez minutos, logo depois que William Barbio entrou e passou a jogar pelo lado esquerdo da defesa corintiana, o Bahia empatou o jogo, aos 24 minutos, e flertou com a vitória.

Mano demorou um pouco para consertar esse problema de marcação. O técnico foi bem sucedido nas substituições. Tocantins e Danilo, que entraram, após o 1 a 1, construíram a jogada do gol que confirmou a vitória ao Corinthians.

Danilo ficou aberto pela esquerda e cruzou na cabeça de Renato Augusto: 2 a 1, aos 38 minutos. Até o apito final, o Corinthians cadenciou mais o jogo, a ponto de prender um contra-ataque para deixar o tempo passar.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 2 CORINTHIANS

BAHIA - Marcelo Lomba; Railan, Lucas Fonseca, Titi e Pará (Henrique); Fahel, Bruno Paulista, Rafael Miranda (Rômulo), Rafael Galhardo (Willian Barbio) e Guilherme Santos; Kieza. Técnico - Charles Fabian.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos (Uendel); Ralf, Bruno Henrique, Petros (Danilo) e Renato Augusto; Malcon e Luciano (Gustavo Tocantins). Técnico - Mano Menezes.

GOL - Malcom, aos 24 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 24, e Renato Augusto, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Railan e Fahel (Bahia); Petros e Fábio Santos (Corinthians).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).