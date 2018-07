Corinthians bate o Grêmio e está perto da Libertadores

A torcida do Corinthians foi ontem ao seu novo estádio para pela primeira vez ver o time em um jogo decisivo e presenciou uma típica vitória com a cara do clube. Em uma fria noite de êxtase no Itaquerão um gol chorado de Guerrero confirmou o 1 a 0 sobre o Grêmio e coloca a equipe muito perto do sonhado retorno à Libertadores. Pelas contas do clube, apenas mais um empate já basta.

O peruano voltou ao time depois de dois jogos longe e novamente provou o quanto é fundamental. Deu duas finalizações na trave, brigou bastante e já aos 37 minutos do segundo tempo chutou torto para o gol. Se não fosse a bola quicar no caminho até o goleiro, não teria entrado.

A apresentação corintiana contra o Grêmio foi uma das mais convincentes da temporada. Na noite de ontem o time teve momentos empolgantes, como no primeiro tempo, além de saber suportar e conseguir a reagir a oscilações de ritmo quando foi pressionado pelo adversário.

O time entrou em campo bastante decidido a definir logo o placar. Já no primeiro minuto, Renato Augusto deu o primeiro chute a gol e abriu a blitze contra Marcelo Grohe. Só na etapa inicial foram seis chances claras, incluindo ainda boas defesas do goleiro e um chute na trave dado por Guerrero.

Aliás, a volta do peruano foi o grande combustível para o ânimo inicial do Corinthians. O atacante levantou a torcida quando teve o nome anunciado antes do jogo e a boa fase dele parece ser transmitida aos companheiros do setor ofensivo. Até jogadores de temporada irregular, como Renato Augusto, tiveram uma noite destacada.

A retranca do Grêmio, armado no 4-5-1 não surtia efeito. Barcos era o único atacante e mal recebia bola, enquanto a defesa passava sufoco pelas laterais. Guerrero abria espaços e caía pela esquerda, onde Fábio Santos chegava com perigo. Do outro lado do campo, Malcom, de 17 anos, apostava na correria contra o veterano lateral Zé Roberto, de 40 anos.

A pressão sem resultar na abertura do placar acabou por esfriar o time nos minutos finais do primeiro tempo e deu chance para o Grêmio se organizar melhor no intervalo.

A equipe gaúcha colocou Giuliano para ter mais criação no meio-campo e o jogo mudou. Cássio começou a trabalhar, o Corinthians passou a ter menos posse de bola e a jogar no contra-ataque.

Depois de alguns minutos de sufoco, o Corinthians reagiu nos gritos da torcida. O anúncio dos gols sofridos pelo Palmeiras na derrota em Curitiba pareceu ecoar no gramado e as entradas do sempre decisivo Danilo e também de Jadson ajudaram a equipe a colocar os nervos no lugar.

O gol veio quando o torcedor já sofria com mais um empate sem gols para a coleção do Corinthians. A euforia pela abertura do placar levou alguns torcedores a acenderem sinalizadores. O jogo foi interrompido por alguns instantes por causa da fumaça, enquanto a polícia se dirigiu à arquibancada para encontrar os infratores, que foram retirados à força, para delírio dos 36 mil torcedores presentes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 GRÊMIO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias (Danilo), Petros e Renato Augusto (Jadson); Malcom (Luciano) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Ramiro, Bressan, Rhodolfo e Zé Roberto; Walace, Riveros (Giuliano), Fellipe Bastos e Luan (Alan Ruiz); Dudu (Lucas Coelho) e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Guerrero, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cássio (Corinthians); Dudu e Alan Ruiz (Grêmio).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 2.644.690,00.

PÚBLICO - 36.307 pagantes (36.511 no total).

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).