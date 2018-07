Corinthians bate o Grêmio no Olímpico e lidera

Mesmo não apresentando um bom futebol, o Corinthians segue vencendo, e agora lidera o Brasileirão. Novamente com gol Souza, o time de Mano Menezes bateu o Grêmio por 2 a 1 neste domingo, no Olímpico, e quebrou uma invencibilidade em casa da equipe gaúcha, em Brasileiros, que vinha desde 2008.

Com o resultado, o Corinthians chega a seis pontos, liderando isoladamente - contando com tropeços de Avaí, Cruzeiro e Guarani nos jogos da noite. O Grêmio segue apenas com o pontinho conquistado na estreia, diante do Atlético-GO. Desde setembro de 2008 o time gaúcho não perdia no Olímpico. Foram 19 vitórias e cinco empates, neste período. Esta foi apenas a quinta vitória corintiana no estádio.

Como é característica histórica do confronto entre Grêmio e Corinthians, o jogo no primeiro tempo foi de muita marcação no meio-de-campo, o que forçou os erros dos passes das duas equipes. Entradas duras e reclamações com a arbitragem também fizeram parte das ações.

Assim, o gol só poderia sair de uma falha de marcação ou de uma jogada de bola parada, e foi o que aconteceu. Aos cinco, Dentinho bateu escanteio e Ralf ganhou da zaga pelo alto e cabeceou no canto.

GRÊMIO 1 Victor; Joilson, Mário Fernandes (Fernando), Rafael Marques e Bruno Collaço; Willian Magrão , Fábio Rochemback, Douglas (Jonas) e Hugo (Maylson); Leandro e Bergson. Técnico: Silas CORINTHIANS 2 Felipe; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei e Elias; Jorge Henrique (Danilo), Dentinho (Iarley) e Souza (Paulinho). Técnico: Mano Menezes Gols: Ralf, aos 5 minutos do primeiro tempo. Souza, aos 22, e Maylson, aos 29 minutos do segundo tempo. Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Renda e público: não disponíveis Público: Olímpico, em Porto Alegre (RS)

No segundo tempo, o Grêmio acordou e passou a buscar mais o ataque, mas foi o Corinthians, jogando no contra-ataque, quem soube aproveitar uma falha incrível do sistema defensivo da equipe gaúcha.

Aos 19, Dentinho fez boa jogada da esquerda, e cruzou rasteiro. No meio de vários jogadores gremistas, Victor não cortou, Bruno Collaço tentou afastar, mas acabou apenas aparando para Souza desviar para o gol vazio.

Falha de um lado, e do outro também. Aos 29, Jonas enfiou na área, William foi mal no lance, não cortou e a bola sobrou limpa para Maylson, que havia entrado um pouco antes, chutar firme, cruzado, sem chance para Felipe.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe Fluminense, no Pacaembu, no domingo. Na véspera, o Grêmio visita o Palmeiras, no Palestra Itália. Antes, a equipe gaúcha encara o Santos, na Vila Belmiro, podendo empatar para ir à final da Copa do Brasil.

Atualizada às 20h48