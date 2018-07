Corinthians bate o Inter e ganha a primeira na Arena Corinthians

Dois gols em dois minutos. Sair na frente, aos 7 e aos 9 da etapa inicial, foi mais do que importante para o Corinthians vencer no Itaquerão pela primeira vez (2 a 1 em cima do Internacional). A vantagem deixou o time mais solto: havia acabado a pressão e a ansiedade na busca por um resultado que não veio contra Botafogo e Figueirense.

O placar também foi significativo para a classificação. Agora com 19 pontos, o Corinthians assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, empatado com o São Paulo.

Quando o Internacional acordou para o jogo, Dida já havia sido superado por Guerrero e por Fagner, em dois lindos gols, frutos de jogadas trabalhadas e não do acaso, do chutão e da ligação direta, marcas do Corinthians pré-Copa do Mundo.

Se é impossível comparar um jogo como o desta quinta-feira com uma partida do Mundial, embora o estádio seja o mesmo, com seus problemas e virtudes, Corinthians e Internacional fizeram um jogo "padrão Brasileirão": pegado e disputado.

O Corinthians evoluiu. Mais taticamente do que tecnicamente, apesar da reestreia de Elias, apontado como a solução para injetar criatividade no meio de campo. Por ora, não é ele quem dita o ritmo da equipe.

Mano repetiu a escalação dos jogos treinos que fez durante o recesso do campeonato. Claramente Guerrero, Jadson e Petros estão se entendo melhor: o time está mais veloz e é mais objetivo, embora fique pouco com a bola no pé.

O Corinthians joga muito em função do bote, de roubar a bola do adversário para contra-atacar. Mas às vezes é preciso apenas um pouco de calma e de visão de jogo para chegar ao gol.

Jadson fez o que melhor sabe e, com um lindo toque por cima da defesa do Inter, deixou Guerrero na cara de Dida. Assim nasceu o primeiro gol do Corinthians no jogo.

Dois minutos depois, Guerrero saiu da área e cruzou uma bola que parecia despretensiosa. Mas, do outro lado do campo, surgiu Fagner, que fez os 2 a 0.

O caminho do Corinthians era atacar pelo lado esquerdo, partindo com Petros e Guerrero. O Inter de Abel Braga não conseguia fechar aquele setor, pegava pouco na bola e não conseguia levar tanto perigo ao gol de Cássio, ainda que a defesa do Corinthians falhasse em alguns lances fáceis.

Elias jogou abaixo do esperado. Ainda está fora de rotação com o resto do time. Ele não conseguiu criar uma única boa jogada, cometeu faltas em excesso e levou cartão amarelo.

No segundo tempo, o Inter deu espaço demais ao Corinthians, que não conseguiu chegar ao terceiro gol – não conclui um bom contra-ataque. O time gaúcho fez seu gol já nos acréscimos, o que só reforçou os erros da dupla de zaga Cleber e Gil.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 INTERNACIONAL

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Cléber e Fábio Santos; Ralf, Elias (Bruno Henrique), Petros e Jadson; Guerrero (Angel Romero) e Luciano (Romarinho). Técnico: Mano Menezes.

INTERNACIONAL - Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians (Wellington Paulista), João Afonso (Cláudio Winck), Alan Patrick, D''Alessandro e Jorge Henrique (Valdivia); Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Guerrero, aos 6, e Fagner, aos 9 minutos do primeiro tempo; Cláudio Winck, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Elias, Gil e Guerrero (Corinthians); Paulão, Willians, João Afonso e Wellington Silva (Internacional).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA - R$ 2.556.385,00.

PÚBLICO - 32.644 pagantes (32.817 no total).

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).