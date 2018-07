Corinthians bate o misto do Grêmio no Sul: 2 a 1 O Corinthians tentava descobrir neste domingo, diante do Grêmio, no Olímpico, se Ronaldo é mesmo tão imprescindível quanto se imagina e ainda se Souza, seu substituto imediato, é tão prescindível a ponto de ser dispensado pelo clube. De quebra, lutava para manter a liderança do Campeonato Brasileiro, última esperança de título no centenário. Saiu do Sul com algumas convicções. É possível ser competitivo sem Ronaldo. Souza, autor de seu segundo gol no Brasileiro em dois jogos, pode ser importante e o time, concentrado em uma única competição, está sabendo tirar proveito, com 100% de aproveitamento e líder isolado. A vitória por 2 a 1 mostrou uma equipe forte na marcação e objetiva no ataque.