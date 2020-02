Corinthians bate o Palmeiras em estreia no Brasileiro Feminino

Atual vice-campeão e um dos maiores favoritos ao título em 2020, o Corinthians começou muito bem a disputa do Brasileiro Feminino. Neste domingo, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, o time alvinegro venceu o clássico contra o Palmeiras por 3 a 1 e confirmou o favoritismo. Internacional e Iranduba-AM também ganharam em suas estreias.

Confiando na base que ganhou praticamente tudo em 2019 - campeão paulista e da Copa Libertadores -, o Corinthians se impôs logo no início, criou chances e chegou ao primeiro gol com Crivelari, aos seis minutos da etapa inicial, aproveitando ótimo cruzamento de Tamires. O Palmeiras, porém, respondeu rapidamente com um golaço de Carla, de fora da área.

No segundo tempo, quando o Palmeiras parecia mais próximo da virada, o Corinthians chegou ao gol em uma boa jogada trabalhada, que terminou em assistência de cabeça de Vic Albuquerque para Grazi marcar. O time alviverde fez alterações, mas sofreu outro gol no fim, com Érika, que estava em posição duvidosa. Andressinha, uma das estrelas contratadas pelo clube alvinegro para esta temporada, entrou no fim e fez sua estreia.

Em uma rodada de goleadas - Santos, Kindermann/Avaí-SC e Ferroviária estrearam fazendo muitos gols no sábado -, o Iranduba-AM conseguiu a sua ao aplicar 5 a 0 na Ponte Preta, em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Érica se destacou ao marcar dois gols; Karol, Fabíola e Jaqueline fizeram os outros para a equipe do Amazonas.

Completando a rodada deste domingo, o Internacional derrotou o São José-SP por 2 a 0, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Os dois gols da partida foram anotados no primeiro tempo. Djenifer abriu o placar aos 33 e Byanca Brasil ampliou aos 42.

Nesta segunda-feira, às 19 horas, no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, Cruzeiro e São Paulo fecham a primeira rodada do Brasileiro Feminino.