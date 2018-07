Corinthians bate o Vasco por 1 a 0 no Pacaembu

SÃO PAULO - O Corinthians beteu o Vasco na tarde deste sábado no Pacaembu. O gol da vitória de 1 a 0 foi marcado pelo atacante Guerrero. Tite usou a partida para preparar seu time já visando o Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em dezembro, no Japão. O Vasco, com a derrota, perde terreno em sua corrida por uma vaga na Libertadores.

Abaixo, o relato do jogo...

As duas equipes vivem momentos bastante distintos na temporada. Enquanto os corintianos estão focados na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão, o Vasco passa por uma crise interna. A vitória levou o Corinthians aos 47 pontos no Brasileirão, três atrás do time carioca, que agora caiu para o sexto lugar.

Depois da folga que fez parte da preparação para o Mundial, o Corinthians teve a volta de cinco titulares neste sábado: Alessandro, Paulo André, Fábio Santos, Ralf e Paulinho. O zagueiro Chicão também retornou após ficar oito jogos ausente em virtude de uma cirurgia de hérnia inguinal.

Assim, com praticamente força máxima - Emerson está contundido -, o Corinthians voltou a vencer o Vasco nesta temporada. Antes, as duas equipes duelaram pelas quartas de final da Libertadores: depois do empate por 0 a 0 em São Januário, os corintianos se classificaram com uma vitória por 1 a 0 no Pacaembu, avançando rumo ao título da competição.

O JOGO

O primeiro tempo da partida foi morno e de ritmo lento, com falta de grandes passes, dribles e lances perigosos até os 28 minutos. O Vasco começou melhor e comandou os primeiros 15 minutos, tomando mais a iniciativa e evitando a chegada dos corintianos no ataque, com marcação forte no meio campo. Os donos da casa foram ganhando espaço aos poucos e tiveram boas chances de gol ao final, mas não conseguiram abrir o placar.

A primeira oportunidade para o Corinthians veio aos 28 minutos, quando Martínez ganhou a disputa de bola no ataque e Guerrero chegou batendo de dentro da área, mas Fernando Prass fez grande defesa. Já aos 39, Romarinho recebeu lançamento dentro da área, balançou para cima da marcação de Wendel e bateu por cima.

O Vasco poderia ter aberto o placar aos 42 minutos, quando Fellipe Bastos cobrou falta de longe e a bola explodiu no travessão. No rebote, Carlos Alberto estava impedido. Logo depois, aos 46, Carlos Alberto foi lançado, Cássio interceptou fora da área e Fellipe Bastos tentou de cobertura, colocando por cima da meta.

A grande chance corintiana no primeiro tempo veio aos 47 minutos, quando Paulinho deixou Douglas na cara do gol, mas o meia bateu para fora. O segundo tempo já iniciou mais quente, com ritmo mais rápido e com o Corinthians querendo mostrar a que veio. Aos 2 minutos, Paulinho fez grande jogada e passou para Alessandro, que cruzou na medida para Martínez. O atacante cabeceou e Fernando Prass faz bela defesa.

Aos 13 minutos, Paolo Guerrero abriu o placar para os donos da casa: Douglas cobrou escanteio e o atacante peruano aproveitou o bate-rebate na área para fazer 1 a 0. O gol motivou os corintianos, que passaram a dominar o restante da partida.

Douglas teve a chance de aumentar ao cobrar falta da direita aos 27 minutos direto para o gol, quase encobrindo Fernando Prass, que espalmou para escanteio. A partir daí o Vasco até lutou, mas o esforço não foi suficiente para abalar o time da casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 VASCO

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Paulo André, Chicão e Fábio Santos; Paulinho, Ralf e Douglas (Guilherme Andrade); Romarinho (Jorge Henrique), Martínez (Edenílson) e Paolo Guerrero. Técnico: Tite.

VASCO - Fernando Prass; Jonas, Renato Silva, Douglas e Wendel; Nilton, Fellipe Bastos (Thiago Feltri), Juninho Pernambucano e Marlone; Eder Luis (Maicon Assis) e Carlos Alberto. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Paolo Guerrero, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Eder Luis e Carlos Alberto (Vasco); Paolo Guerrero e Chicão (Corinthians).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).