Corinthians bate o Vitória por 2 a 0 e entra no G-4 pela primeira vez

SÃO PAULO - O Corinthians respondeu rápido à decepcionante atuação de quarta-feira contra o Santos. Neste domingo, aproveitou bem as poucas chances que teve no Pacaembu e bateu o Vitória por 2 a 0 em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, chegou a seis partidas sem derrota na competição.

Graças a essa sequência que inclui três vitórias e três empates, o Corinthians já está no G-4 do Brasileirão, pelo menos até a conclusão da rodada, no quarto lugar. O time paulista tem 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que estacionou nos 19, agora no sétimo lugar. Nos últimos seis jogos, os baianos somaram apenas seis pontos.

O jogo desta tarde foi marcado por uma atuação confusa do árbitro Elmo Rezende. O goiano em duas ocasiões apontou pênalti (um para cada time) e voltou atrás instantes depois, convencido pelo auxiliar. Assim, gerou irritação das duas equipes. No único pênalti sobre o qual não mudou de ideia, Pato marcou.

O JOGO

Sem Guerrero (na seleção peruana), Renato Augusto (poupado) e Paulo André (suspenso), o Corinthians entrou em campo com Felipe, Emerson e Alexandre Pato como titulares.

Mas nem deu tempo de a equipe da casa reclamar do desentrosamento. Aos 6 minutos, Cáceres cortou muito mal um cruzamento vindo da direita e deu a bola nos pés de Ralf. O volante arriscou forte, de primeira. O chute foi em cima de Wilson, que aceitou.

Com o artilheiro Maxi Biancucchi bem marcado, o Vitória dava pouco trabalho à zaga corintiana. Em todo o primeiro tempo, foram apenas duas chances reais. Numa, Vander recebeu bom cruzamento na área, mas pegou muito mal na bola e rebateu para trás. Fabrício assustou numa cobrança de falta, mas a batida passou à esquerda do gol de Cássio.

Melhor corintiano no jogo, Emerson protagonizou o primeiro lance polêmico do jogo. Aos 43 minutos, Pato arriscou de longe e Wilson bateu roupa. Emerson chegou na bola antes que o goleiro, que esticou a mão e pegaria o pé do atacante para fazer pênalti. Este, porém, se jogou antes. O árbitro Elmo Rezende apontou pênalti, viu que o auxiliar avisava que nada foi, e mudou de ideia.

"Errar é humano. Todos nós erramos, só que precisa ter um pouco mais de atenção porque ninguém aqui está de brincadeira", disse Emerson, na saída do gramado, reclamando do trabalho do árbitro. "Toquei no pé dele, mas um toquinho que não foi suficiente para derrubar ele. Não foi pênalti", garantiu Wilson.

Logo o segundo tempo começou e mais uma polêmica surgiu. Aos 5 minutos, Pato tentou driblar Mansur na área, mas o zagueiro se jogou na bola e fez o desarme. O árbitro viu que a bola bateu duas vezes na mão do jogador do time baiano quando este estava no chão. Anotou pênalti, que Pato bateu com perfeição para fazer 2 a 0.

A reclamação dos baianos ficaria maior aos 13 minutos, quando Mansur invadiu a área, foi desarmado por Edenílson e se jogou. Elmo novamente apontou pênalti e mudou de ideia numa fração de segundos. De novo foi convencido pelo auxiliar que fica atrás da linha de fundo, levando Caio Júnior à loucura.

O Vitória, porém, não fez por merecer sequer o gol de honra. Já o Corinthians criou chances para fazer o terceiro e só não ampliou por conta da falta de pontaria de Romarinho, que desperdiçou duas chances. No finalzinho, Cássio trabalhou bem e fez as suas duas únicas defesas no jogo.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 X 0 VITÓRIA

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Emerson (Léo); Romarinho (Ibson) e Alexandre Pato (Douglas). Técnico - Tite.

VITÓRIA - Wilson; Gabriel Paulista, Victor Ramos (Luiz Alberto), Fabrício e Danilo Tarracha (Mansur); Michel (Renato Cajá), Luis Cáceres, Vander e Camacho; Maxi Biancucchi e Rômulo. Técnico - Caio Júnior.

GOL - Ralf, aos 6 minutos do primeiro tempo, e Alexandre Pato (de pênalti), aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Rezende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Emerson, Michel e Victor Ramos.

RENDA -R$ 849.836,00.

PÚBLICO - 25.603 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.