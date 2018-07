Corinthians bate Portuguesa e assume ponta provisória no Estadual

Foi como o torcedor se acostumou ultimamente. Com um futebol pouco criativo, mas bastante efetivo, o Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Willian, no primeiro tempo, e Ramírez, no segundo, a equipe assumiu a liderança provisória da competição.

Com a vitória, o Corinthians manteve a invencibilidade em jogos oficiais no ano e chegou aos 23 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que tem 20, mas ainda joga nesta rodada. Neste sábado, a equipe do técnico Tite enfrenta o Botafogo, em casa, às 18h30. Já a Portuguesa, que se manteve com 12 pontos e caiu para a décima colocação, enfrenta o São Caetano, no dia seguinte, às 18h30, no Anacleto Campanella.

Mesmo com o mando de campo sendo do rival, era o Corinthians que se sentia em casa, já que a partida acontecia no Pacaembu. No entanto, a Portuguesa entrou em campo como a única equipe que havia vencido o time do Parque São Jorge na temporada, em um amistoso realizado em janeiro, justamente neste estádio.

O JOGO - Como em quase todos seus jogos nesta temporada até o momento, o Corinthians começou tentando manter a posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao adversário. Assim, a primeira chance da partida foi da Portuguesa, com Maylson, que arriscou de fora da área com muito perigo, aos 12 minutos.

Mas rapidamente a superioridade do time do Parque São Jorge foi traduzida em chances. Aos 15 minutos, Liedson recebeu de Danilo, ameaçou tocar para Alex, mas cortou para o pé direito e bateu da entrada da área, exigindo grande defesa de Weverton. Oito minutos depois, Welder bateu lateral para a área, Rogério tirou, mas a bola sobrou para Alex, que chutou de primeira para outra boa defesa do goleiro da Portuguesa.

Aos 29 minutos, o Corinthians abriu o placar. Fábio Santos cruzou da esquerda, a bola desviou, encobriu toda a zaga da Lusa no meio da área e sobrou para Danilo. De primeira, o meia rolou para o meio da área, Liedson deixou passar e Willian bateu forte, no alto, desta vez sem chance para Weverton.

Depois de um começo morno, o time visitante já tomava conta da partida e, aos 33, quase ampliou. Willian chegou na linha de fundo, cruzou e a zaga adversária quase tocou contra o próprio gol. Na cobrança de escanteio, Alex cruzou na cabeça de Liedson, que finalizou com muito perigo, mas por cima.

Insatisfeito com a postura da Portuguesa na primeira etapa, o técnico Jorginho voltou para o segundo tempo com duas mudanças, ambas no setor ofensivo: saíram Wilson Júnior e Danilo, entraram Ananias e Ricardo Jesus. As alterações deram certo e nos dez minutos iniciais quem ficava com a bola era a equipe mandante, mesmo sem levar grande perigo.

Aos 15 minutos, a torcida corintiana tomou um susto. Raí cruzou pela esquerda e achou Ricardo Jesus quase na pequena área. O atacante tocou à esquerda do goleiro, mas o assistente já marcava impedimento. Quatro minutos depois, a Portuguesa voltou a levar perigo, em cobrança de falta de Raí, que parou em Julio Cesar.

O início de pressão da equipe da casa acabou não se confirmando e a partida que já era morna ficou fria. Os dois times brigavam muito no meio de campo, mas, sem velocidade nem criatividade, não conseguiam criar oportunidades.

Somente aos 31 minutos, o Corinthians voltou a levar perigo. Liedson recebeu na entrada da área, ficou pressionado pela marcação e rolou para Willian, que bateu de primeira, de direita, e acertou o travessão. No rebote, novamente Liedson tentou de cabeça, mas tocou para fora.

A chance perdida era um prenúncio do que estava para acontecer. Dois minutos depois, Willian recebeu passe, em posição irregular não vista pela arbitragem, e cruzou da direita. A bola foi para Liedson, que, ao invés de bater, tentou limpar e acabou chutando em cima do goleiro. No rebote, Luis Ramírez, que havia entrado no lugar de Alex, finalizou de direita e ampliou.

O gol deixou a partida mais animada e o Corinthians chegou com perigo por mais duas vezes, com Willian e Liedson. A Portuguesa respondeu, com Ricardo Jesus e Henrique, mas o placar ficou em 2 a 0 para os visitantes.

PORTUGUESA 0 x 2 CORINTHIANS

PORTUGUESA - Weverton; Luis Ricardo, Rogério, Gustavo e Raí (Leandro Silva); Maylson, Guilherme, Léo Silva e Henrique; Wilson Júnior (Ananias) e Danilo (Ricardo Jesus). Técnico: Jorginho

CORINTHIANS - Julio Cesar; Welder, Chicão, Leandro Castán (Wallace) e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo (Edenilson) e Alex (Luis Ramírez); Willian e Liedson. Técnico: Tite

GOLS - Willian, aos 29 minutos do primeiro tempo. Luis Ramírez, aos 33 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Alex, Rogério

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima

RENDA - R$ 188.070,00

PÚBLICO - 6.167 pagantes

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)