Corinthians bate Red Bull em jogo-treino com dois gols de Guerrero

SÃO PAULO - No primeiro teste antes do começo da temporada, o novo Corinthians, agora sob o comando do técnico Mano Menezes, ganhou na tarde desta quarta-feira o jogo-treino contra o Red Bull, equipe que disputará a segunda divisão do Campeonato Paulista. Na atividade realizada no CT do Parque Ecológico, a vitória corintiana foi por 2 a 0, com dois gols do atacante peruano Guerrero.

O jogo-treino teve três tempos de 30 minutos, sendo que Mano Menezes manteve o time titular nos dois primeiros, colocando os reservas apenas no último. E, como repetiu a escalação coletivo do dia anterior, o técnico praticamente definiu o Corinthians para a estreia no Paulistão, domingo, contra a Portuguesa.

A escalação corintiana teve Walter; Ednílson, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme e Rodriguinho; Danilo, Guerrero e Romarinho. Depois, quando colocou os reservas nos 30 minutos finais do jogo-treino, Mano armou o time com Júlio César; Diego Macedo, Cleber, Felipe e Jocinei; Ramires, Ibson e Douglas; Paulo Victor, Pato e Emerson. Ainda em busca de melhor forma física, o meia Renato Augusto e o lateral Fábio Santos não participaram da atividade e estão fora da estreia.

Enquanto esteve com os titulares em campo, o Corinthians foi um time que mostrou forte marcação e boas inversões de jogo. Sem ser ameaçado pelo Red Bull, que conta com o veterano zagueiro Fabiano Eller (ex-Palmeiras e Inter), teve como destaques individuais Danilo e Rodriguinho, além do próprio Guerrero.

Atendendo determinação de Mano, Guerrero já tinha avisado que deverá jogar mais perto do gol nesta temporada, como um típico centroavante. Pelo menos no jogo-treino, a tática deu certo. Ele abriu o placar logo aos 12 minutos, após acertar um chute na trave e não desperdiçar o rebote. Depois, aos 23 do segundo tempo, o peruano pegou a sobra do goleiro no chute de Romarinho e definiu a vitória.