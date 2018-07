Corinthians bate Santos e assegura topo do Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians mantém a liderança da competição, com 13 pontos. O time da Vila Belmiro soma 8.

Durante a semana, Mano Menezes não quis revelar o time que levaria à campo. Ainda assim, atendeu a torcida e colocou Jorge Henrique no time titular. Além do atacante, o meia Bruno César - que garantiu o empate contra o Grêmio Prudente logo na sua estreia, logo no seu primeiro lance - foi a outra surpresa. E ambos os jogadores corresponderam.

Com um minuto de partida, o recém-contratado Bruno César chutou da entrada da área, o goleiro Felipe deu rebote nos pés de Jorge Henrique, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Na comemoração, a imitação das tão tradicionais dancinhas dos Meninos da Vila.

Mas o Santos não se abateu com o gol sofrido logo na saída de bola. Com Paulo Henrique Ganso na armação, teve tempo para equilibrar a partida. André e Marquinhos perderam pelo menos duas chances cada um. Wesley também teve a chance de empatar.

Ao contrário do anunciado chapéu de Neymar em Chicão, relembrando o lance do Paulistão, a polêmica veio a partir de um gol anulado. Depois de bate-rebate na área, a bola sobrou para Marquinhos, que chutou para as redes. O árbitro Salvio Spinola já havia invalidado a jogada para desespero dos santistas.

"Se estava impedido naquele lance, tem que mudar a regra", disse Marquinho, na saída para o intervalo. "Demos chance. Quando a equipe se propõe a jogar mais atrás, tem que aproveitar o contra-ataque", explicou William. Mas a confusão não parou por aí: André reclamou de um tapa do capitão corintiano em Wesley.

Na etapa complementar, o jogo continuou quente, mas pelos gols marcados. Aos sete minutos, Marquinhos lançou André, que chutou cruzado para empatar a partida. Foi o terceiro gol dele na competição.

ESTRELA - Os santistas ainda faziam sua coreografia quando a bola atravessou toda a defesa e caiu nos pés de Bruno César. E o ex-jogador do Santo André não perdoou. Ele aproveitou bola desviada de cabeça de forma errada por Edu Dracena após cruzamento da direita e chutou firme para vencer o goleiro Felipe e não deixar o adversário reagir.

Além de evitar a reação, o Corinthians ainda ampliou. Enquanto Dorival Júnior se perdia nas substituições, o time mandante tomava conta do jogo. Aos 21, Ralf se livrou com facilidade do zagueiro e, da entrada da área, chutou cruzado para marcar.

Mas o jogo da primeira fase do Estadual ainda estava engasgado para os jogadores corintianos. O time seguiu atacando, não contente com o placar. Outro recém-contratado, Paulinho, ex-Bragantino, cabeceou sozinho para fechar a conta. Como resultado, mandou o jogo do começo ao fim. A torcida não resistiu e puxou o coro de "olé".

Já pela sétima rodada, a penúltima antes da parada para a Copa do Mundo, o Corinthians encara o Internacional, que demitiu o técnico Jorge Fossati, quinta-feira, no Pacaembu. Um dia antes, o Santos vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro.

Ficha técnica:

Corinthians 4 x 2 Santos

Corinthians - Felipe; Jucilei, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias, Danilo e Bruno César (Paulinho); Jorge Henrique (Iarley) e Dentinho (Paulo André). Técnico: Mano Menezes.

Santos - Felipe; Pará (Marcel), Edu Dracena (Zezinho), Durval e Léo; Arouca, Wesley, Marquinhos e Paulo Henrique Ganso; Neymar (Madson) e André. Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Jorge Henrique, a 1 minuto do primeiro tempo; André aos 7, Bruno César aos 8, Ralf aos 21, Paulinho aos 39 e Marcelo aos 42 do segundo.

Juiz: Salvio Spínola Fagundes Filho (SP).

Cartões amarelos: Chicão, William e Bruno César (Corinthians) e Neymar (Santos).

Renda: R$ 825.707,50.

Público: 30.103 (total).

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).