Corinthians conquista Copa do Brasil Sub-17 pela primeira vez

Enquanto o time profissional tenta embalar no Campeonato Brasileiro, a base do Corinthians mostrou ter novos talentos e conquistou a Copa do Brasil Sub-17 nesta terça-feira. Diante de pouco mais de sete mil pessoas no Pacaembu, a equipe paulista derrotou o Sport por 2 a 0 e faturou o torneio pela primeira vez, depois de ter empatado por 2 a 2 na ida, no Recife.

Se no primeiro jogo o Corinthians chegou a ficar duas vezes na frente e acabou cedendo o empate no fim, desta vez não deu sopa para o azar. Com o triunfo, coroou uma ótima campanha na qual eliminou Luverdense, Coritiba, Chapecoense e Cruzeiro no caminho para a final. No total, foram 10 partidas, com sete vitórias, dois empates e somente uma derrota.

Apesar do triunfo, o Corinthians levou alguns sustos no primeiro tempo desta terça-feira, quando o Sport aproveitou o nervosismo da defesa paulista e quase marcou em duas oportunidades. Os donos da casa se limitaram a arriscar de fora da área e facilitaram a tarefa pernambucana.

Mas no segundo tempo, o Corinthians mudou de postura e voltou pronto para liquidar a partida. Aos nove minutos, após escanteio da direita e erro da defesa do Sport, o zagueiro Guilherme finalizou para a rede. Dez minutos depois, o ataque paulista realizou bela triangulação, Vitinho recebeu de frente para o gol e tocou com tranquilidade para ampliar.

A vantagem deu início à festa nas arquibancadas, e aí, como já aconteceu em outros momentos em jogos do time profissional, o confronto ficou paralisado por quase dez minutos por conta de sinalizadores que foram acendidos na torcida corintiana. Depois de recomeçado, foi só segurar o resultado para recomeçar a celebração da torcida da casa.

Com o triunfo, o Corinthians se tornou o quarto campeão da Copa do Brasil Sub-17 desde que ela passou a ser organizada pela CBF, em 2013. Naquele ano, o São Paulo foi campeão, seguido do Atlético-MG, em 2014, e do Vitória, em 2015.