Corinthians bate XV de Piracicaba e se reabilita na Copinha

LIMEIRA - Após o frustrante empate com o Remo, pela primeira rodada do Grupo K, o Corinthians se reabilitou na Copa São Paulo de Futebol Junior. Na noite desta quarta-feira, a equipe paulista derrotou o XV de Piracicapa em Limeira pelo placar de 2 a 1, gols de Leandro e Felipe Zang para o time da capital paulista e Juliano, para o clube do interior.

Apesar do resultado, o futebol apresentado pelo Corinthians ficou longe de empolgar a torcida presente no estádio. O XV de Piracicaba, que começou recuado, se animou, especialmente na segunda metade do primeiro tempo. O 0 a 0 ao final da etapa acabou sendo de bom tamanho.

O Corinthians mudou no intervalo com Brayan no lugar de Malcom. E isso resultou também em uma mudança na postura da equipe. Após muita pressão, o Alvinegro da capital abriu o placar aos 11 minutos da segunda etapa. O jovem atacante, que havia entrado há pouco tempo, cruzou para Leandro fazer o primeiro.

O segundo gol viria apenas aos 42 minutos, quando o zagueiro Felipe Zang aproveitou bem cobrança de escanteio. Juliano, aos 46, ainda deu esperanças ao time do interior, aproveitando vacilo da zaga, mas já era tarde demais. Com o resultado, o Corinthians chega aos quatro pontos na competição e precisa torcer contra o Remo na última rodada para se classificar em primeiro. O time volta a campo no sábado, às 19h, contra a Inter de Limeira.