Corinthians defende tabu de 10 anos contra o Botafogo para se manter à sombra do Palmeiras

A derrota para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil soou como um importante sinal de alerta ao Corinthians em momento derradeiro da temporada. A sequência de jogos do time alvinegro tem potencial para deixar o clube nas nuvens ou mergulhado em uma crise. Para evitar que o desempenho nos mata-matas mine tudo o que foi construído, Vítor Pereira terá de injetar ânimo no elenco para o jogo com o Botafogo neste sábado, na Neo Química Arena, às 19h, pelo Brasileirão.

O Corinthians criou uma atmosfera bastante favorável no Campeonato Brasileiro desde a estreia. Diante do mesmo Botafogo, a vitória por 3 a 1 no Rio embalou o trabalho de Vítor Pereira. Mesmo na vice-liderança do torneio, com 35 pontos - apenas quatro a menos que o rival Palmeiras -, o conjunto paulista evita se colocar como um dos favoritos. O futebol pragmático tem sido a força do Corinthians e é o ensejo que permite ao time sonhar com a taça.

Melhor mandante do Brasileirão, defendendo invencibilidade (seis vitórias e três empates), o Corinthians fará sua décima partida em casa no Brasileirão e novamente contará com o empurrão da torcida para somar pontos. Claudicante na competição, o Botafogo vive outra realidade longe de seus domínios. É o terceiro melhor visitante (quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas) e conta com mais fôlego, por ter descansado no meio de semana.

O Corinthians não perde para o Botafogo há dez anos como mandante. A última derrota foi no Brasileirão de 2012, em que o time paulista saiu derrotado por 3 a 1, no Pacaembu. Desde então, houve outros sete duelos, com quatro vitórias corintianas e três igualdades.

GUEDES OU YURI?

Após o duelo com o Atlético Goianiense, o técnico Vítor Pereira se mostrou extremamente descontente com o futebol apresentado por seus comandados. Dois atletas foram destacados negativamente pelo português. Os atacantes Yuri Alberto e Róger Guedes não cumpriram suas funções defensivas e receberam um ultimato.

"A opção por jogar com Róger (Guedes) e Yuri (Alberto) foi minha, só eu tenho que assumir a responsabilidade, mas não me parece que a gente consiga defender os corredores dessa forma. Para mim, claramente, não dá, não dá. Dessa forma, não dá", concluiu o treinador expondo as falhas nas marcações nas laterais.

Vítor Pereira pode ter de lidar com situações antagônicas ao jogar como mandante ou visitante. Contra o Coritiba, em casa, a dupla funcionou bem ao lado de Willian. Em Goiânia, a postura dos atletas gerou irritação. O recado providenciará mudanças na escalação titular ou na postura de Yuri Alberto e Roger Guedes.

O duelo com o Flamengo pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira, também pode ser responsável por alterações no time titular. Uma delas já é certa. Raul Gustavo tem um edema na coxa direita e será desfalque na zaga. Vítor Pereira pode abrir mão de alguns atletas para tê-los 100% contra o rival rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x BOTAFOGO

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Roni (Du Queiroz), Xavier (Maycon) e Giuliano; Adson, Gustavo Mosquito e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges (Saravia), Kanu, Philipe Sampaio e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Erison (Matheus Nascimento) e Lucas Piazon (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo

TV: Premiere