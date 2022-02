Corinthians engata boa fase com interino e visita o Botafogo-SP à espera de novo técnico

As últimas três vitórias do Corinthians, todas sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, deram confiança aos jogadores e tranquilidade para a diretoria encontrar um nome ideal para assumir o cargo em definitivo. Depois de algumas negativas, o clube se aproximou de acordo com o treinador português Luís Castro, também pretendido pelo Botafogo. Enquanto isso, o time, líder do Grupo A, com 13 pontos, vai a campo neste sábado, às 18h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pelo Paulistão.

Lázaro poderá fazer sua última partida no comando do Corinthians e entregará uma equipe mais organizada e competitiva do que aquela que recebeu de Sylvinho. A evolução com Lázaro no comando pode ser percebida pelo desempenho em campo e também nos números. Nos três jogos com Sylvinho, a equipe, mais "travada" e pouco inspirada, marcou apenas dois gols. Já nas três partidas seguintes com o técnico interino, o time melhorou e balançou as redes oito vezes.

Na vitória sobre o São Bernardo por 3 a 0, na última rodada, inaugurou a escalação do quinteto pela primeira vez, com Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Willian e Róger Guedes. "São cinco atletas de altíssimo nível e isso ajuda demais. Com eles crescendo de condicionamento e entrosamento, a tendência é o time ir melhorando, pois são caras de qualidade técnica e leitura muito grande, que ficam se reprogramando, se reajustando no campo, são versáteis e possibilitam a ocupação de um espaço diferente, alteram as jogadas...", elogiou Lázaro.

A escalação para a partida deste sábado pode sofrer alterações até pela média de idade elevada da equipe. A comissão técnica sabe da importância dos cuidados na preparação física para uma temporada longa e com calendário apertado. Em 2021, o Corinthians fez 62 partidas, contando Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

O lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil, que atuaram em todas as seis partidas do time no ano, serão poupados. João Pedro e Raul Gustavo vão ocupar as vagas. Quem apareceu pela primeira vez na lista de relacionados é o zagueiro Robson Bambu. O jogador foi inscrito nesta sexta-feira no Paulistão enquanto responde por uma acusação de estupro em que se diz inocente.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X CORINTHIANS

BOTAFOGO-SP - Deivity; Marlon, Joaquim, Jean Victor, Joseph, Tárik, Emerson Santos, Fillipe Soutto, Bruno Michel, Tiago Reis, Dudu. Técnico: Leandro Zago.

CORINTHIANS - Cássio; João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton (Fabio Santos); Du Queiroz, Cantillo, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan. Técnico: Fernando Lázaro.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Santa Cruz.

TV - Paulistão Play, Youtube, Premiere.