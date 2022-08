Corinthians inicia sequência caseira para tentar se reaproximar do líder Palmeiras no Brasileirão

O Corinthians terá três jogos consecutivos no estado de São Paulo para tentar diminuir a diferença de 11 pontos para o líder Palmeiras (50 a 39). O primeiro deles será nesta segunda-feira, às 21h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Em seguida, o Corinthians vai pegar o Internacional na Neo Química Arena e o clássico diante do São Paulo no Morumbi.

O time realmente precisa somar pontos, pois não vence há três rodadas (duas derrotas e um empate). O técnico Vítor Pereira já projetava a importância da sequência para se manter entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, mesmo sem definir exatamente qual é a ambição no torneio.

Leia Também Rogério Ceni apoia atacantes e destaca chances criadas na derrota do São Paulo

“Agora temos a possibilidade, já no próximo jogo, de começarmos a fazer pontos e aproveitarmos ali na frente da tabela para lutarmos por alguma coisa”, afirmou o treinador após o jogo de ida semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense.

Jogar em casa, sem a necessidade de grandes deslocamentos, significa fazer menos treinos regenerativos, aqueles para recupera os atletas, e aplicar mais treinos táticos e ensaiar jogadas.

Individualmente, a comissão técnica aposta suas fichas em Renato Augusto, jogador com mais participações nos gols do time nos últimos seis jogos, desde que se recuperou de uma lesão muscular. Foram quatro assistências e um gol.

O atacante Roger Guedes também está em alta. No sábado, ele completou um ano no clube com 18 gols, 11 deles foram anotados em 2022, número que o coloca como artilheiro da equipe na temporada. O camisa 10 iniciou como titular os últimos quatro jogos e foi decisivo na quarta-feira com o gol de empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, pela Copa do Brasil. “Um ano de uma das melhores decisões da minha vida”, escreveu o atacante nas redes sociais.

A novidade na escalação desta segunda-feira pode ser Rafael Ramos. Recuperado de lesão muscular na coxa, o lateral está apto a voltar. Ele treinou normalmente com os companheiros nas últimas atividades e deve ser o substituto de Fagner.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x RED BULL BRAGANTINO

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Cantillo (Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Sorriso e Carlos Eduardo (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Local: Neo Química Arena (SP)

Horário: 21h30

TV: Pay-per-view