Corinthians brinca e coloca Romero em três poltronas para cada gol marcado sobre o Vasco

Os três gols marcados por Romero na goleada do Corinthians por 4 a 1 sobre o Vasco, domingo, em Brasília, ainda é motivo de celebração pelos torcedores. O clube paulista aproveitou a ocasião para brincar e colocar o atacante em três poltronas no avião que levou a equipe de volta para São Paulo.

"Hora do responsável pela vitória #Fenomenal voltar pra casa. É um lugar pra cada gol marcado. E certamente o Romero teve que pagar excesso de bagagem pelos três gols que traz de Brasília. ??#VaiCorinthians", divulgou o clube, em sua página no Twitter.

O "Fenomenal" também tem a ver com o fato dele ter ultrapassado a quantidade de gols feitas por Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador fez 35 gols contra 37 do paraguaio.

Romero vive uma fase de goleador. No jogo anterior ao Vasco, diante do Cruzeiro, já tinha feito dois gols. Os cinco gols marcados, somando as duas partidas, foram no momento em que ele estava atuando mais avançado, como centroavante. Por causa disso, é possível que ele seja mantido na função para o confronto com a Chapecoense, quarta-feira, pela Copa do Brasil.