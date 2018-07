Corinthians busca atacante e monitora situação de Diego Tardelli

O Corinthians procura por um atacante para jogar ao lado de Jô ou ser uma sombra de peso para o artilheiro do time na próxima temporada. Um nome que tem ganhado força nos bastidores do clube é o de Diego Tardelli, do Shandong Luneng, mas a chance do negócio prosperar é pequena. Leandro Damião, do Inter, é outro nome comentado no clube. Roger, atualmente no Botafogo, chegou a ser mencionado por dirigente do time paulista, mas está muito próximo de fechar com a equipe colorada.

+ ‘Acredito que o Corinthians será visto de outra forma em 2018', diz Rodriguinho

O Estado apurou que houve um contato informal de dirigentes do Corinthians com representantes de Tardelli e demonstraram interesse em saber a possibilidade e o interesse do jogador em retornar ao Brasil.

Segundo pessoas próximas ao atacante, ele não tem interesse em retornar ao Brasil no momento e sua intenção é continuar na China por mais alguns anos, onde recebe um salário elevado para os padrões brasileiros. Em setembro, Tardelli chegou a visitar o CT Joaquim Grava e fez um treinamento no local, o que serviu para os dirigentes corintianos se aproximarem do jogador.

+ Podcast Corinthians: Equipe aposta na renovação para evitar desmanche

Outro jogador que também apareceu nos planos do Corinthians é Leandro Damião. A informação é do Globo Esporte. O jogador ainda pertence ao Santos e está emprestado ao Internacional até o meio do ano que vem, mas representantes corintianos entraram em contato com o atleta para saber a possibilidade de um negócio ocorrer. Os colorados já manifestaram interesse em contratá-lo.