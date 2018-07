Corinthians busca atacante e promove revelação da categoria de base

SÃO PAULO - O Corinthians vai concentrar esforços para contratar ao menos um atacante para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, terminou o prazo para inscrição de novos jogadores no Campeonato Paulista.

O último jogador contratado que pode jogar o Estadual é o meia-atacante Luciano, de 20 anos. Para suprir a carência de atacantes, o Corinthians decidiu dar chance a uma das revelações das categorias de base: o jovem Malcom, de apenas 16 anos.

"Vamos pensar em alguns nomes, avaliá-los e pensar no Brasileiro ou quem sabe para a Copa do Brasil. Para o Paulista não há mais tempo. Antes da parada da Copa, teremos nove rodadas do Brasileiro. E queremos largar bem", afirmou o diretor de futebol Ronaldo Ximenes.

Ximenes confirmou que reforçar o ataque é a prioridade do time. "Com a saída do Pato, precisamos reforçar o setor. Como fizemos com o meio de campo, a chegada do Jadson repôs a saída do Douglas".

O dirigente disse ainda que o atacante Malcom fará parte do time profissional. Ele é o quinto jogador que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano que se junta à equipe de cima - os outros são o zagueiro Pedro, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Fabiano e o meia Zé Paulo, que até já foi titular com Mano Menezes.

"Conversei com o diretor da base (Fernando Alba) e decidimos que Malcom será integrado aos profissionais. Ele volta de férias nesta quarta e fica conosco", afirmou Ximenes.