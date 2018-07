Corinthians busca 'braço direito' para novo diretor de futebol

O jornalista Flavio Adauto será apresentado nesta sexta-feira como novo diretor de futebol do Corinthians em um momento delicado para a diretoria e principalmente para o presidente Roberto de Andrade, cada vez mais isolado no clube. Sua primeira missão é encontrar um 'braço direito' para comandar o futebol.

Fernando Alba, que já comandou as divisões de base na gestão de Mário Gobbi, recusou o convite para ser diretor-adjunto. A decisão de Alba se insere na crise política que ronda o Parque Jorge. Ele ocuparia a função que pertenceu a Eduardo Ferreira, que se demitiu do cargo após o acerto com o técnico Oswaldo de Oliveira.

O cargo de diretor de futebol estava vago desde a demissão de Sergio Janikian, no ano passado. Desde então, o departamento era tocado por Eduardo Ferreira, o gerente de futebol Alessandro, além do próprio presidente Roberto de Andrade, também responsável pela contratação de jogadores.

Flavio Adauto, de 68 anos, é um velho conhecido na política do Corinthians. Conselheiro vitalício, ele foi vice-presidente de comunicação e também comandou o futebol em parte da administração de Alberto Dualib. Ele deixou os cargos na diretoria em 2007, após divergência com outros dirigentes. Foi quando o grupo de Andrés Sanchez tomou o poder no clube.