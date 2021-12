Corinthians busca empate no fim com golaço de Renato Augusto e deixa Grêmio perto da queda

O Corinthians não se vingou efetivamente do rebaixamento de 2007, decretado após empate com o Grêmio, mas deixou o rival gaúcho muito perto da queda ao empatar por 1 a 1 neste domingo, na Neo Química Arena. Diego Souza marcou no primeiro tempo e, com seu gol, ia garantindo o triunfo gremista. Mas Renato Augusto anotou um golaço no ângulo no fim do segundo tempo e assegurou a igualdade. A torcida alvinegra se sentiu vingada, embora a terceira queda do time tricolor à segunda divisão ainda não esteja consumada.

Com 40 pontos conquistados e 11 vitórias em 37 jogos, o Grêmio tem três pontos a menos que Juventude e Cuiabá e depende de uma combinação de resultados muito improvável de acontecer para permanecer na elite do futebol brasileiro. Na rodada final, o time gaúcho recebe o campeão Atlético Mineiro. Mas será rebaixado antes disso caso Juventude e Cuiabá pontuem nesta segunda, em duelos contra São Paulo e Fortaleza.

O Corinthians ampliou para 12 partidas sua série invicta na Neo Química Arena. São nove vitórias e três empates nesse período. A equipe de Sylvinho soma 57 pontos, na quarta colocação, e se garantiu na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Antes mesmo do apito final, os corintianos comemoram efusivamente. Eles acenderam sinalizadores e exibiram faixas em alusão ao provável rebaixamento do Grêmio. "2007 tá pago", uma delas dizia.

A tensão provocada pela rivalidade entre as equipes esteve no ar em Itaquera. Não foi um jogo tão violento, mas muito brigado. Nesse cenário, o Grêmio levou a melhor. O Corinthians até conseguiu dominar parte do jogo quando colocou a bola no chão e suas estrelas se entenderam, mas o time gaúcho foi mais agressivo, intenso e se beneficiou desse comportamento.

O Grêmio pressionou nos primeiros minutos e empurrou o Corinthians para seu campo. Não conseguiu balançar as redes no início, mas o gol saiu no fim, no período em que o time de Vagner Mancini, que reviu os torcedores corintianos, voltou a se impor. Depois de Ferreira levar perigo, Diego Souza marcou.

Ele recebeu cruzamento de Ferreira, matou no peito e deu um carrinho para chegar antes de Cássio e abrir o placar. A luta do atacante no lance do gol simbolizou a postura dos gaúchos, dispostos a fazer o impossível para contrariar as estatísticas e permanecer na elite.

No segundo tempo, o Corinthians pressionou, teve quase 70% de posse de bola, tentou de tudo, mas enfrentou dificuldades para superar o bloqueio defensivo do Grêmio. Willian, um dos melhores em campo, participou de quase todas ações ofensivas e exigiu bela defesa de Gabriel Chapecó em arremate de fora da área. Giuliano, voltando de lesão, sentiu a ausência do ritmo ideal, e não esteve bem.

O Corinthians, apoiado pelo seu torcedor, não desistiu e chegou ao gol de empate graças ao talento de Renato Gaúcho. Se estava difícil de entrar na área, o jeito foi arriscar de fora dela. Renato Augusto, com a sua técnica apurada, fez a torcida explodir na Neo Química Arena ao acertar a bola no ângulo esquerdo. O meio-campista ajeitou para o meio e marcou um golaço aos 40 minutos. Os torcedores comemoram quase como um título o empate que deixa o Grêmio muito próximo de sua terceiro rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 GRÊMIO

CORINTHIANS - Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier (Gabriel Pereira), Giuliano (Gustavo Mosquito), Renato Augusto e Willian (Luan); Róger Guedes e Jô (Vitinho). Técnico: Sylvinho.

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Mateus Sarará), Lucas Silva, Jhonata Robert (Ruan), Campaz (Villasanti) e Ferreira; Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Diego Souza, aos 38 minutos do primeiro tempo. Renato Augusto, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Rafinha, Geromel, Kannemann, Róger Guedes,

PÚBLICO - 44.187 total

RENDA - R$ 2.517.739

LOCAL - Neo Química Arena.