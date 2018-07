Corinthians busca novo recorde com time misto na Arena Pernambuco

Com o título garantido desde o jogo contra o Vasco, as últimas partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro se transformaram na chance de alguns jogadores da equipe tentarem ganhar espaço para 2016. Neste domingo, às 17h, contra o Sport, no Recife, os reservas terão mais uma oportunidade de mostrar serviço.

Tite levará a campo um time misto e está confiante. Contra o São Paulo, no último domingo, apenas três titulares estiveram em campo e o Corinthians goleou por 6 a 1.

Neste domingo, um empate bastará para a equipe alcançar uma das metas traçadas pelo treinador nesta reta final de temporada. O objetivo do treinador é terminar o campeonato com o recorde isolado de pontos obtidos por uma equipe desde 2006, quando o Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes.

Com 80 pontos, a equipe está hoje empatada com o Cruzeiro de 2014. Como tem mais dois jogos para disputar, o Corinthians pode chegar a 86.

Outro objetivo que Tite colocou aos jogadores foi o de superar o Cruzeiro de 2013, dono do melhor ataque no novo formato dos pontos corridos. O plano é ambicioso. Aquele time do Cruzeiro balançou as redes 77 vezes em 38 rodadas. Hoje, o Corinthians tem 70 gols.

Para chegar à última rodada, diante do Avaí, no Itaquerão, próximo desse recorde, Tite aposta em Romero. O paraguaio fez uma grande partida contra o São Paulo. Além de marcar dois gols, protagonizou lances que desmontaram a defesa adversária. Assim, antes mesmo de definir quem seriam os 11 titulares deste domingo, o treinador já havia decidido que o atacante começaria jogando.

O Sport terá o reforço do atacante André, que cumpriu suspensão na última rodada, diante do Atlético-PR. O ex-santista é o artilheiro da equipe no Brasileiro com 12 gols. O técnico Falcão não tem jogadores machucados ou suspensos.

FICHA TÉCNICA

SPORT

Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza, Marlone e Élber; André. Técnico: Paulo Roberto Falcão

CORINTHIANS

Walter; Fagner, Edu Dracena, Gil e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Rodriguinho e Jadson; Romero e Love. Técnico: Tite

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Arena Pernambuco

Horário: 17h

Transmissão: Globo e Band