Corinthians busca o seu primeiro recorde no Itaquerão

Basta um empate, nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Penapolense, para o Corinthians chegar a 27 jogos sem derrotas no Itaquerão. Assim, o time superará em menos de um ano da sua nova arena uma marca que demorou décadas para ser construída no Pacaembu, antiga casa do Alvinegro.

Entre 2008 e 2009, sob o comando de Mano Menezes, a equipe teve a melhor sequência da sua história no Pacaembu com 26 jogos de invencibilidade, número que foi repetido no Itaquerão na última terça-feira com a vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa.

A arena poderá passar a ser a partir desta quinta-feira o segundo estádio de maior invencibilidade da história do clube ao lado da Chácara da Floresta, onde o Corinthians ficou 27 jogos sem derrota entre 1919 e 1923. O Parque São Jorge lidera a lista com 49 partidas invictas de 1956 a 1960.

O Corinthians sofreu apenas uma derrota até agora no Itaquerão. Foi na abertura do estádio, no dia 18 de maio do ano passado, para o Figueirense. Depois, o time obteve 20 vitórias e seis empates.

Tite tem motivado o elenco a bater recordes históricos. “Eu desafio os atletas a conquistar essas marcas. Isso acaba sendo um combustível para continuar mantendo um bom desempenho”, disse.

A última marca alcançada este ano foi de melhor início de Estadual desde 1970, com nove vitórias e dois empates. “É mais um marco e um tabu. Antes desse jogo com o Penapolense, precisávamos igualar a campanha de 45 anos atrás. Agora, o Tite já falou que precisamos superar o número de jogos invictos no Pacaembu”, disse Petros.

O volante deve ter uma chance entre os titulares nesta quinta-feira após ganhar pontos com Tite por se colocar à disposição para jogar na lateral-esquerda diante da Portuguesa. O treinador vai manter o rodízio de atletas para enfrentar a maratona de quatro jogos em oito dias da equipe no Estadual. A ideia de Tite é superar esses jogos sem lesões para o time chegar inteiro na partida que realmente interessa, na próxima quarta-feira, contra o Danubio, pela Libertadores.