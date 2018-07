Corinthians busca parceiros para poder contratar Dudu

Em 2015, o Corinthians jogará quatro competições: Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (entra apenas na fase de oitavas de final). A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Marília, em casa.

Antes dos jogos oficiais, o Corinthians terá uma pré-temporada cheia. A reapresentação dos jogadores será em 7 de janeiro e dois dias depois o elenco viajará para Fort Lauderdale, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde fará um período de 10 dias de treinamentos. Neste intervalo, jogará duas vezes contra equipes da Alemanha - dia 15 contra o Bayer Leverkusen e, dois dias depois, contra o Colônia.

Na volta ao Brasil, mais treinos e um possível amistoso contra o Corinthian Casuals, clube inglês que inspirou os fundadores do clube, em 1910, a dar o nome do time. O jogo aconteceria no dia 24 de janeiro, no Itaquerão.

Na Libertadores, se passar pelo Once Caldas, da Colômbia, na fase preliminar, o Corinthians vai fazer o seu primeiro jogo no Grupo 2 contra o São Paulo. Pela tabela divulgada na última segunda-feira pela Conmebol, o clássico seria no dia 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, no estádio Itaquerão.