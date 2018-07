Corinthians busca quinta vitória seguida no Paulista

Apesar da viagem desgastante até o Chile e um jogo duro contra o Cobresal na estreia na fase de grupos da Libertadores, o técnico Tite optou por escalar praticamente o time titular para tentar se manter como único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Hoje, contra a Ferroviária, às 19h30, em Araraquara, Tite vai dar descanso apenas ao zagueiro Felipe e ao volante Elias, que sentiu dores na coxa esquerda.

O treinador até acenou com a possibilidade de repetir estratégia utilizada nas duas últimas vitórias da equipe no estadual, contra Capivariano e São Paulo, mas, no treino de ontem, confirmou o time com quase todos os titulares. A equipe que vai entrar em campo hoje realizou ontem, no CT Joaquim Grava, um trabalho de posicionamento em bolas paradas, no encerramento da preparação para o jogo na Arena Fonte Luminosa.

A opção de Tite pelos titulares também foi possível porque o compromisso da próxima quarta-feira não será pela Libertadores. Como o time joga novamente pelo Paulista, o treinador deve optar por dar descanso aos jogadores contra o São Bento, em Sorocaba.

Além disso, o bom momento do adversário é outro ponto que foi avaliado por Tite. Depois de perder na estreia para o Água Santa, a Ferroviária venceu os últimos três jogos (Mogi Mirim, Rio Claro e Red Bull) e lidera o grupo que tem o São Paulo como principal força.

Vilson entra no lugar de Felipe, enquanto Maycon entra na vaga de Elias. O volante ganha mais uma chance de comprovar que tem futebol para ser titular da equipe. Vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele tem conquistado Tite. "Encontramos um garoto de 18 anos que faz o Elias. Encontramos o Elias de 18 anos", comentou o treinador.

Apresentado oficialmente na sexta-feira, o zagueiro paraguaio Balbuena, contratado do Libertad por R$ 6.3 milhões, teve sua situação regularizada na Confederação Brasileira de Futebol na semana passada, foi relacionado para o jogo em Araraquara e ficará como opção no banco de reservas.

FERROVIÁRIA

A única dúvida do técnico Sérgio Vieira está no ataque. Recuperado de lesão, Tiago Adan pode retornar à equipe, mas a tendência é que o treinador mantenha Caíque para jogar ao lado de Wescley. "Queremos conquistar os três pontos e seguir entre os líderes. O Corinthians é um grande time, tem a melhor defesa. Quero que a nossa equipe continue fazendo muitos gols e faça um grande partida defensivamente", disse o técnico da Ferroviária.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Igor Julião; Wanderson, Marcão, Thallyson e Juninho; Samuel, Rafael Miranda e Fernando Gabriel; Wescley e Caíque (T. Adan). Técnico: Sérgio Vieira.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Vilson, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Maycon, Romero, Rodriguinho e Lucca; Danilo. Técnico: Tite.

JUIZ - Flávio Rodrigues de Souza.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

HORÁRIO - 19h30.

TRANSMISSÃO - Pay-per-view.