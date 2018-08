Corinthians busca reabilitação no Brasileirão diante do Grêmio

Elogiado por vários clubes e pretendido pelo São Paulo no ano passado, o goleiro Walter tem mais uma chance de começar jogando no Corinthians diante do Grêmio, neste sábado, às 19 horas, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O títular Cássio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Apesar da reserva, o jogador nunca se abateu com a situação e sempre se mostrou uma pessoa de grupo, passando confiança para o titular e torcendo para quem atua. O contrato de Walter vai até o fim de 2019 e ele sabe que precisa mostrar serviço, seja para renovar ou para buscar outros ares.

Além do aspecto individual, assa pela confiança do goleiro um bom resultado diante dos gaúchos. O Corinthians faz uma campanha sem brilho no Brasileirão e sabe que precisa do resultado, contra um rival que está acima na tabela, para se manter perto da zona de classificação para a Libertadores.

Motivado pela convocação para a seleção brasileira, para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador em setembro, o lateral-direito Fagner reforça a importância do duelo. "Será um jogo duro, difícil, mas o resultado dentro de casa é importante para nos mantermos perto do G-6", explicou o atleta.

O meia Pedrinho, recuperado das dores no tornozelo, deixou de ser dúvida e deve ir para o jogo. Na sexta-feira, ele treinou normalmente com o grupo de atletas que não entraram em campo diante da Chapecoense pela Copa do Brasil. O volante Douglas, por sua vez, não deve ter condição de atuar por causa de uma lesão na coxa.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS x GRÊMIO

Corinthians: Walter; Fagner, Henrique, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Araos, Pedrinho, Jadson e Romero; Emerson Sheik. Técnico: Osmar Loss.

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Ramiro, Luan e Everton; André (Jael). Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Wagner Reway (MT).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.