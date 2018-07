Contra o Inter, Corinthians busca recorde sem perder

O Corinthians levará a Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, quarta-feira, uma invencibilidade de 17 jogos no Campeonato Brasileiro. São 12 vitórias e cinco empates, recorde do clube na competição nacional. A última derrota do time ocorreu na 8ª rodada, contra o Santos. Se não for derrotado no Beira-Rio, o Corinthians iguala as marcas obtidas por Atlético-PR na temporada de 2004, e do rival São Paulo, em 2006. Os dois clubes são donos das maiores séries invictas do Campeonato Brasileiro desde do início dos pontos corridos, em 2003, com 18 partidas.

O retrospecto recente do Corinthians diante do Internacional é favorável, embora Tite não leve isso muito à sério. O treinador pede foco em todas as partidas. Nos últimos quatro confrontos com o Colorado, no entanto, foram três vitórias e um empate para os alvinegros. A última derrota aconteceu em 2013.

O Corinthians joga com tranquilidade. É líder do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado, o Atlético-MG. Tite buscará pelo menos um empate no Beira-Rio para manter boa distância do time mineiro. A única mudança em relação à equipe que começou jogando contra o Joinville, domingo, é a entrada de Malcom no lugar de Rildo. O atacante sofreu uma luxação da articulação clavicular do ombro esquerdo e será operado nesta quarta-feira. O tempo estimado de recuperação é dois meses.

VEJA A SÉRIE CONTRA O INTER

13/06/2015: 2 x 1 - Itaquerão

19/10/2014: 1 x 2 - Beira-Rio

17/07/2014: 2 x 1 - Itaquerão

30/11/2013: 0 x 0 - Pacaembu