Corinthians busca recordes e consolidação do fator casa

O Corinthians deve bater o recorde de público da Arena Corinthians nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no primeiro clássico da história da Libertadores entre as duas equipes de São Paulo. Para tanto, 42 mil ingressos foram colocados à venda no programa sócio-torcedor do clube anfitrião. Até o fim do período de venda, três setores já haviam se esgotado (Leste Inferior, Sul e Norte). A partir desta segunda, os tíquetes restantes, que são somente dos setores mais caros do Itaquerão, passarão a ser vendidos exclusivamente nas bilheterias do Parque S. Jorge e em algumas lojas da rede Poderoso Timão.

A marca a ser superada é a da partida contra o Criciúma, ocorrida em 6 de dezembro do ano passado. O jogo , que terminou em 2 a 1 para os corintianos, foi assistida por 38.413 torcedores. Antes deste confronto, a segunda partida corintiana na Arena, contra o Botafogo, era a detentora do recorde de público, com 37.119 presentes.

O duelo com o São Paulo, quarta, também pode bater a marca da maior renda do estádio. A derrota para o Figueirense na inauguração da Arena, em 18 de maio de 2014, arrecadou R$ 3.029.801,70. Naquela partida, o preço médio do ingresso foi de R$ 82,56. O jogo contra o Criciúma, que atraiu o maior número de torcedores, fica na segunda colocação no quesito 'dinheiro no bolso', com R$ 2.753.362,50.

Desde que foi inaugurada, a Arena registra média de 30.903 torcedores por jogo. E a força que vem das arquibancadas também se reflete no campo, já que em 22 oficiais confrontos no Itaquerão, o Corinthians acumula apenas uma derrota, justamente na estreia contra o Figueirense. Desde então são 21 jogos invictos, sendo cinco empates e 16 vitórias. O triunfo sobre o Botafogo-SP, sábado, foi a sétima vitória seguida, marca que o alvinegro não conquistava desde 2010, quando engatou 15 no Brasileirão daquele ano.

MAIORES RENDAS DO ITAQUERÃO

1 - Corinthians 0 x 1 Figueirense

18/05/2014 - R$ 3.029.801,70

Preço médio do ingresso - R$ 82,56

2 - Corinthians 2 x 1 Criciúma

06/12/2014 - R$ 2.753.362,50

Preço médio do ingresso - R$ 72,37

3 - Corinthians 1 x 0 Grêmio

23/11/2014 - R$ 2.664.690,00

Preço médio do ingresso - R$ 73,39

4 - Corinthians 1 x 1 Botafogo

01/06/2014 - R$ 2.616.819,50

Preço médio do ingresso - R$ 70,49

5 - Corinthians 2 x 1 Internacional

17/07/2014 - R$ 2.556.385,50

Preço médio do ingresso - R$ 77,89