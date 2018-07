Corinthians busca reforços para minimizar desmanche

Diante da nova realidade e com o time desmantelado, a diretoria do Corinthians tem intensificado a busca por reforços. Para tentar manter o time competitivo, o presidente Roberto de Andrade diz estar monitorando a situação de 60 jogadores no mercado. A contratação do zagueiro Vilson, ex-Palmeiras e que disputou o último Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias.

Com as últimas vendas, deverão entrar mais de R$ 30 milhões nos cofres do clube, que deverão ser investidos em novos jogadores. “Quando saíram vários jogadores no ano passado muita gente disse que o Corinthians iria cair, mas fomos campeões. Vamos repor as peças e montar um time forte”, prometeu o presidente Roberto de Andrade.

No atual ritmo, o Corinthians corre o risco de chegar ao final da janela de transferência para o país asiático, no fim de fevereiro, totalmente desmantelado. Por enquanto, o único que recusou uma oferta da China foi Pato. O atacante foi procurado pelo Tianjin Quanjian, treinado por Vanderlei Luxemburgo e que já levou Jadson.

Três jogadores já foram contratados por clubes da China: o volante Ralf e os meias Renato Augusto e Jadson. Outros dois têm propostas do país: o zagueiro Gil e o volante Elias.

Mas a ameaça ao Corinthians não vem só da China, e jogadores importantes têm sido assediados por clubes da Europa também. O atacante Vagner Love já se acertou com o Monaco, e o goleiro Cássio está de saída para o Besiktas, da Turquia.

A debandada pode levar alguns atletas que pretendiam ficar no Parque São Jorge a procurar outros clubes diante do enfraquecimento da equipe. São os casos do zagueiro Felipe e do lateral-direito Fagner.