Corinthians busca ‘título’ do 1º turno do Brasileiro

O Corinthians tenta confirmar a sua boa fase, neste domingo, às 16h, contra o Avaí, em Florianópolis. Invicto há dez rodadas, o time busca mais uma vitória para garantir o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileiro. Mesmo que a conquista não tenha nenhuma representatividade ou relevância para o torcedor, a história dá vantagem aos clubes que terminam as 19 primeiras rodadas do campeonato na liderança.

Desde 2003, quando o Nacional passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, em nove edições o campeão do turno ficou com o taça no fim do ano. As exceções foram em 2008, 2009 e 2012.

Em 2005 e 2011, nas duas oportunidades em que o Corinthians foi campeão brasileiro no formato de pontos corridos, inclusive, a equipe somou os mesmos 37 pontos que possui ate agora, após 18 rodadas. Em ambas as campanhas, a equipe terminou o primeiro turno na ponta da tabela.

Hoje, o Corinthians tem apenas um ponto de vantagem em relação ao segundo colocado, o Atlético-MG, e os jogadores pregam cautela porque sabem que qualquer vacilo pode custar caro. “Se puder ficar em primeiro daqui até o final do campeonato, será ótimo, mas sabemos que é difícil. São muitos jogos difíceis. Temos de pensar jogo a jogo”, disse o lateral-direito Fagner, que completa neste domingo cem partidas somando duas passagens pelo Parque São Jorge.

A estratégia do Corinthians diante do Avaí será a mesma que vem dando certo até agora, independentemente do adversário e do local da partida: marcação forte e saída rápida nos contra-ataques. A ideia é apostar nas jogadas em velocidade de Malcom e Luciano e na qualidade do passe de Jadson, principal responsável por fazer a transição entre a defesa e o ataque da equipe.

Convocado para a seleção olímpica que disputará amistoso contra a França, no dia 8 de setembro, Luciano vive grande fase. O atacante ganhou a vaga de titular de Vagner Love às vésperas do clássico com o São Paulo e em apenas dois jogos já marcou três gols.

Outro jogador fundamental no esquema montado por Tite é Elias. Além de ajudar na marcação, o volante costuma ocupar bem os espaços no ataque e pegar as defesas desprevenidas. Função semelhante tem Renato Augusto. Na zaga, Felipe volta de suspensão e Edu Dracena vai para o banco.

Mesmo diante de um adversário que luta para não entrar na zona do rebaixamento, o plano de Tite é não expor muito a defesa do Corinthians. Time menos vazado do campeonato com apenas 13 gols sofridos, o alvinegro passou sufoco na última rodada, na vitória por 4 a 3 sobre o Sport, no Itaquerão. A equipe não tomava três gols desde a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na quinta rodada.

Após a derrota para a Ponte Preta, quinta-feira, o Avaí terá o retorno de dois dos seus jogadores mais importantes neste domingo. Poupados da partida em Campinas por problemas físicos, o meia Marquinhos e o atacante André Lima retornam à equipe.

O Avaí faz campanha bastante irregular e venceu apenas um de seus últimos cinco jogos. Mesmo em caso de nova derrota neste domingo, a equipe não corre o risco de entrar na zona do rebaixamento nesta rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Diego; Nino Paraíba, Jéci, Emerson e Romário; Adriano (Conrado), Pablo, Tinga e Marquinhos; Camacho (Hugo) e André Lima (Roberto). Técnico: Gilson Kleina

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Bruno Henrique, Jadson, Elias e Renato Augusto; Malcom e Luciano. Técnico: Tite

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Ressacada, em Florianópolis

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Band