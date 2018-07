Corinthians busca última arrancada para conquistar vaga para Libertadores

O Corinthians precisa começar a partir desta quarta-feira, às 21h45, contra o Figueirense, arrancada para salvar a temporada. O clube depende de uma vitória em Florianópolis, pelo Brasileirão, e de uma posterior sequência de bons resultados para conseguir se classificar à Copa Libertadores, fundamental para minimizar o desempenho ruim de 2016.

O último fracasso foi a derrota por 4 a 0 para o São Paulo, há dez dias. A expectativa da torcida é saber como será a reação do time. A goleada foi o terceiro jogo seguido sem vitória, piorou a pressão sobre o técnico Oswaldo de Oliveira e manteve o Corinthians fora do G-6. “Procurei informá-los bastante a respeito da importância desse jogo. O que nós precisamos fazer é tentar uma boa partida e vencer”, disse o treinador.

Em comparação à formação que perdeu para o São Paulo, a equipe terá mudanças em todos os setores, incluindo o gol. Walter volta na vaga de Cássio. A defesa estará reformulada, o meio pode ter Camacho como titular e no ataque, Lucca será o substituto de Guilherme.

O possível time titular teve como baixa no último treino o atacante Rildo. O jogador sentiu dores nas costas durante o aquecimento e precisou ser retirado de campo no CT Joaquim Grava carregado na maca.

O treinador tentou motivar o elenco nos últimos dias para os quatro jogos finais da temporada. A diretoria também acompanha o desfecho do Brasileiro com apreensão, por ter sofrido críticas internas pelo mau rendimento do time nesta reta final de competição. Ficar fora da Libertadores em 2017 seria uma tragédia para o Corinthians.

Seu rival lida com momento ruim e de desespero. O Figueirense não vence há sete rodadas, está na zona de rebaixamento e pode ter a queda para a Série B decretada com a combinação de resultados nesta semana. Oswaldo manifestou preocupação pelo momento ruim do adversário, que deve arriscar tudo em casa. “Não podemos deixar de ressaltar que é uma equipe que precisa desesperadamente da vitória. Deve juntar seu esforço em torno disso”.

FIGUEIRENSE x CORINTHIANS

FIGUEIRENSE: Júnior Oliveira; Ayrton, Marquinhos, Werley e Pará; Josa, Jackson Caucaia, Ferrugem e Elvis; R. Moura e Lins. Técnico: Marquinhos Santos

CORINTHIANS: Walter; L. Príncipe, P. Henrique, L. Santos e Arana; Willians; Giovanni, Camacho, Rodriguinho e M. Gabriel; Lucca. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Juiz: Anderson Daronco (RS)

TV: Globo

Local: Orlando Scarpelli

Horário: 21h45

Ao vivo: estadao.com.br/e/sccpvivo