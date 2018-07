Corinthians busca um precioso empate na visita à Ponte Preta

O Corinthians conseguiu um precioso empate diante da Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli. Depois de o time passar sufoco, Rodriguinho saiu do banco para fazer aos 39 minutos do segundo tempo o gol que garantiu o 2 a 2 em Campinas e deixou o time com uma confortável vantagem de cinco pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Restando nove rodadas para o fim da competição, o Corinthians tem 61 pontos e o Atlético-MG, 56.

O jogo foi complicado para o Corinthians desde o começo. Bem postada na defesa, a Ponte Preta dificultou as ações do time de Tite. A marcação forte do adversário bloqueou o meio de campo e a partida ficou truncada. Sem usar as laterais e as jogadas em profundidade para tentar deixar o jogo mais aberto, o Corinthians insistia nas infiltrações pelo meio e errava muitos passes, facilitando o trabalho da defesa da Ponte.

A equipe só teve a primeira chance de marcar aos 20 minutos graças a uma vacilo do adversário. Rodinei entregou a bola presente para Vagner Love, que tocou para Jadson. De frente para o gol, o meia bateu por cima de Marcelo Lomba, mas viu Rodinei se recuperar e evitar o gol quase em cima da linha.

A proposta da Ponte Preta era esperar uma oportunidade para sair no contra-ataque. Mesmo com boa presença no ataque, faltava agressividade ao Corinthians. A equipe rondava a área do adversário, mas não conseguia criar oportunidades efetivas de gol.

Quando, enfim, conseguiu encaixar uma boa jogada, o Corinthians abriu o placar. Aos 42 minutos, Malcom tocou para Elias, que rolou para Jadson na entrada da área. O meia bateu de primeira e com estilo, sem chances para o goleiro.

No segundo tempo, o cenário do jogo mudou. A Ponte voltou no ataque e o Corinthians se encolheu na defesa.

Após chegar duas vezes com perigo, a Ponte fez o gol de empate aos 15 minutos. Após cruzamento de Rodinei pela direita, Diego Oliveira cabeceou e Elton, praticamente debaixo da trave, só escorou para o gol.

Mal deu tempo de o Corinthians se reestruturar e já veio a o segundo gol. Aos 18 minutos, Cássio espalmou para o meio da área o chute de Biro Biro e a bola sobrou limpa Felipe Azevedo virar para a Ponte.

Tite, então, lançou o Corinthians ao ataque e fez duas substituições. Trocou Malcom e Elias por Lucca e Rodriguinho. Já Doriva preferiu repetir a estratégia do primeiro tempo e fechou a Ponte na defesa, substituindo o Felipe Azevedo pelo zagueiro Fábio Ferreira. A escolha foi fatal.

Com espaço para atacar e sem ser ameaçado, o Corinthians conseguiu o empate aos 39 minutos. Após cobrança de lateral de Edilson pela direita, Ferrón tirou mal a bola e Rodriguinho bateu de primeira.