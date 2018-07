Corinthians busca vaga à sua 1.ª final da Libertadores Um empate, nada mais do que isso, separa o Corinthians de sua primeira final de Copa Libertadores. Em um estádio do Pacaembu mais uma vez tomado de assalto pelos corintianos, o time disputará a vaga na decisão, às 21h50, com tudo a seu favor, exceto por um "detalhe": do outro lado do gramado estará o Santos, que não só é o atual campeão continental como tem o melhor jogador do Brasil.