Corinthians busca vaga e confirmar crescimento depois da parada

Embalado por três vitórias nos três jogos após a retomada do futebol, o Corinthians enfrenta o Mirassol hoje, às 16h, em sua arena em Itaquera, confiante em conquistar a vaga na final do Paulistão e confirmar o crescimento do time. Do outro lado, a “zebra” Mirassol tem a aspiração de continuar a surpreender.

Autor do segundo gol do Corinthians sobre o Bragantino nas quartas de final, o atacante Jô evitou falar de favoritismo e de uma possível final diante do rival Palmeiras. "O Mirassol não caiu de paraquedas, fez por merecer na competição, fizeram um jogo muito bom com o São Paulo e estão na semifinal. Vamos respeitar, como fizemos com o Bragantino. Ninguém ganha jogo antes do apito, é nos 90 minutos, se dedicando. Temos nossa estratégia, é jogo único e não pode haver erros. Sabemos que será um jogo difícil."

Leia Também Veja os valores da premiação do Paulistão 2020

O técnico Tiago Nunes não tem desfalques para escalar o Corinthians. Ao contrário: pode ganhar duas opções. O volante colombiano Cantillo está melhor fisicamente após se curar do coronavírus e o atacante Everaldo recuperou-se de dores musculares. O argentino Boselli continua fora depois de passar por cirurgia no rosto.

Assim como Jô, Tiago Nunes disse que o adversário da semifinal não é zebra. "Não tem nada de zebra, o Mirassol chegou por méritos próprios, por seu esforço, qualidade de jogo, seu grande trabalho. Respeitamos muitos eles. Sabemos que têm uma equipe competitiva, que tenta jogar um bom futebol, teremos que fazer um grande jogo para conquistar a vaga na final."

Do lado do Mirassol, o técnico Ricardo Catalá admitiu que não imaginava estar na semifinal do Paulistão. “O futebol nem te permite pensar muito o futuro. No futebol você só pensa o que vai ter daqui três dias. Sempre tem um desafio que te impede de pensar muito lá adiante. O futebol vive de resultados”, disse ao Estadão.

A tendência é de que Catalá não faça alterações na equipe que iniciou o jogo com o São Paulo. O técnico perdeu 18 jogadores durante a paralisação, promoveu jovens da base e conta com a estrela de Zé Roberto, inscrito na última terça-feira e que fez dois gols no Morumbi.