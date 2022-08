Corinthians busca virada sobre Atlético-GO na Copa do Brasil para manter sonho de título

Há quatro jogos sem vitórias na temporada, o Corinthians precisa ganhar nesta quarta-feira, às 21h30, por três gols de diferença do Atlético Goianiense para avançar diretamente à fase semifinal da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, buscará fazer as pazes com a torcida, que se vê descontente com os recentes resultados e declarações do técnico Vítor Pereira.

Eliminado da Copa Libertadores e a nove pontos de distância para o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enxerga na Copa do Brasil a última chance de conquista de título na temporada. Porém, os alvinegros precisarão remodelar sua postura para reverter o resultado. No jogo de ida, em Goiânia, o Atlético-GO venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar. Se o placar terminar favorável ao Corinthians com dois tentos de diferença, a disputa irá para os pênaltis.

O histórico de jogos entre Corinthians e Atlético Goianiense aponta mais um problema para os donos da casa. Jogando na Neo Química Arena diante do adversário desta noite, o Corinthians nunca venceu ou marcou gols. Foram quatro jogos, com um empate e três derrotas. Veja o retrospecto:

Brasileirão 2017 - Corinthians 0 x 1 Atlético Goianiense

- Corinthians 0 x 1 Atlético Goianiense Brasileirão 2020 - Corinthians 0 x 0 Atlético Goianiense

- Corinthians 0 x 0 Atlético Goianiense Brasileirão 2021 - Corinthians 0 x 1 Atlético Goianiense

- Corinthians 0 x 1 Atlético Goianiense Copa do Brasil 2021 - Corinthians 0 x 2 Atlético Goianiense

Em 2021, Corinthians e Atlético Goianiense já mediram forças na Copa do Brasil. O duelo se deu na terceira fase, e o time do Centro-Oeste levou a melhor, vencendo fora de casa (2 a 0) e empatando sem gols em seus domínios. Nos últimos nove jogos entre as duas equipes, o Corinthians só venceu um. O triunfo aconteceu no Brasileirão deste ano, em Goiânia. O conjunto alvinegro ganhou pelo placar mínimo.

"Nós temos de criar situações de gols e marcar gols. Não podemos ficar em branco. Mas eu acredito que com a mesma determinação e coragem com que jogamos contra o Palmeiras, teremos motivação e força para encarar o jogo, sabendo que temos de marcar gols e não permitir sofrer nenhum. Acredito que vamos dar uma boa resposta e fazer um bom jogo para virar a eliminatória", analisou Vítor Pereira.

Após a derrota no jogo de ida, no estádio Antônio Accioly, o treinador português se mostrou descontente com a parceria entre Róger Guedes e Yuri Alberto no ataque do Corinthians. Vítor Pereira alertou que ambos precisavam de maior consciência defensiva. Nas partidas seguintes, Róger Guedes foi titular no Brasileirão como centroavante, enquanto na Libertadores a posição ficou a cargo de Yuri Alberto. No dérbi com o Palmeiras, porém, os dois voltaram a jogar juntos. Apesar de não formarem a dupla ideal na concepção do treinador, os dois poderão aparecer novamente juntos no time titular.

Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vive situação oposta nos torneios mata-mata. O time de Jorginho acaba de eliminar o Nacional-URU de Luis Suárez e avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe ostenta quatro jogos de invencibilidade na temporada, que deram mais fôlego ao treinador.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x ATLÉTICO GOIANIENSE

CORINTHIANS: Cássio: Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Adson) e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ATLÉTICO GOIANIENSE: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Barbalhas e Marlon Freitas; Jorginho (Shaylon), Wellington Rato e Luiz Fernando (Peglow); Ricardinho (Léo Pereira). Técnico: Jorginho.

JUIZ: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Neo Química Arena.

TV: Globo, SporTV 2 e Première.