Corinthians busca volante colombiano e mantém negociação por Michael

Depois de anunciar Luan no sábado, o Corinthians continua de olho no mercado. O mais recente alvo da diretoria é o volante colombiano Victor Cantillo, do Junior Barranquilla. O jogador de 26 anos, que atua como segundo volante, recusou a primeira oferta. Segundo a radio colombiana Caracol, o clube paulista ofereceu 2 milhões de euros (R$ 9 milhões) por 50% dos direitos do atleta.

Outro que segue na mira da diretoria alvinegra é o atacante Michael, do Goiás. O Corinthians ofereceu inicialmente 5 milhões de euros (R$ 22 milhões), mas o clube esmeraldino pediu mais. Existe a possibilidade de jogadores do atual elenco do time paulista serem envolvidos na negociação.

O técnico Tiago Nunes também aproveitará o início do ano para testar alguns jogadores que estavam emprestados em 2019. O volante Richard, que disputou o Brasileirão pelo Vasco, se reapresentará em janeiro. Também já estavam confirmadas as voltas do zagueiro Pedro Henrique e do volante Camacho, que defenderam o Athletico-PR na recente temporada, ex-time do treinador.

Na sexta-feira, o Corinthians emprestou o atacante Rafael Bilu para o CSA por uma temporada. Revelação da base, o jogador de 20 anos esteve emprestado em 2019 ao América-MG, que ficou perto do acesso para a Série A. Bilu atuou por dez partidas e marcou um gol, contra o CRB, em 8 de junho. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022.