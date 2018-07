Corinthians cai na semifinal da Copa Libertadores Sub-20

LIMA - Se na Libertadores principal o Corinthians está perto de conquistar o primeiro título de sua história, na versão Sub-20 do torneio continental o time alvinegro não tem mais chances de levantar a taça.

O algoz do Corinthians na semifinal da Libertadores Sub-20, que é disputada em Lima, foi o River Plate. O time argentino confirmou seu favoritismo ao vencer por 2 a 0, gols de Juan Caçares e Nicolás Gómez.

O River, que já eliminara o América Mineiro nas quartas de final, enfrentará na decisão o Defensor Sporting, do Uruguai, que bateu a Unión Española, do Chile, nos pênaltis. A final do torneio acontecerá no próximo domingo.