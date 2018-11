Corinthians calcula que deverá se livrar do rebaixamento se somar mais 5 pontos

A diretoria do Corinthians calcula que são necessários apenas mais cinco pontos para o time afastar de vez o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hoje, a equipe tem 40 pontos. Dos cinco jogos que restam até o fim do torneio, dois são em casa: contra o Vasco, no próximo sábado, e diante da Chapecoense, no dia 25.

A direção alvinegra aposta que o técnico Jair Ventura terá condições de comandar a reta final da disputa com tranquilidade. O treinador saiu fortalecido após o empate diante do São Paulo, por 1 a 1, sábado, em Itaquera. O Corinthians jogou com dez atletas durante o segundo tempo e sempre foi melhor do que o rival.

Apesar do desempenho ruim (três vitórias, cinco empates e seis derrotas), Ventura mostrou que tem condições de evoluir na visão dos diretores. Em outras palavras, o time não venceu, mas convenceu. “Foi uma das nossas melhores atuações”, avaliou o próprio treinador.

Na quarta, o Corinthians visita o Cruzeiro, que já está classificado à Libertadores pelo título da Copa do Brasil. O técnico não poderá contar com Araos (suspenso pela expulsão no clássico) e Carlos Augusto (na seleção brasileira sub-20). A tendência é a de que Douglas volte a ficar à disposição após contusão na coxa esquerda e que Danilo Avelar reassuma a lateral esquerda.

Após boa atuação como atacante, Danilo deverá ser mantido entre os 11. Com contrato até o fim da temporada, o veterano de 39 anos ainda não sabe se continuará no Corinthians em 2019.