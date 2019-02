Corinthians cancela treino, mas confirma time da Copa do Brasil

Por conta da chuva que atingiu a capital paulista desde a madrugada desta quarta-feira, a comissão técnica do Corinthians decidiu cancelar o treinamento no gramado do CT Joaquim Grava. Com isso, os jogadores trabalharam apenas na academia. O treino definiria a equipe para a partida desta quinta-feira, contra o Ferroviário, às 21h, no Estádio do Café, em Londrina (PR) na estreia da Copa do Brasil. Com o cancelamento, Carille vai adotar a escalação do último treino, realizado na terça-feira. Isso significa que o atacante Vagner Love vai fazer sua reestreia pelo Corinthians.

Vagner Love será escalado no lugar do meia Mateus Vital - essa será a única mudança em relação à equipe que venceu o clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, no sábado. A proposta é ter Love como um elo entre o setor de criação e o centroavante, fazendo uma aproximação com Gustavo. Funciona como um "falso 10", como o próprio jogador definiu.

O Corinthians terá: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Gustagol. Em entrevista coletiva, o treinador explicou o esquema que será utilizado. "É um 4-3-3, porque Sornoza e Ramiro jogaram praticamente na linha do Ralf, baixo. O esquema seria 4-1-4-1 se os jogadores de dentro atuassem mais avançados, como foi com Elias e Renato Augusto em 2015", explicou o treinador.

A delegação alvinegra viaja na noite desta quarta-feira para Londrina, que será o palco da partida, pois o Ferroviário-CE decidiu vender o mando por R$ 450 mil. O Corinthians tem a vantagem de jogar pelo empate nesta fase da Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, o treinador agradeceu a diretoria pela contratação de reforços. Nesta janela, o Corinthians contratou Mauro Boselli, Vagner Love, Gustavo Silva, André Luis, Richard, Ramiro, Sornoza, Michel Macedo, Manoel e Júnior Urso. O time ainda está em negociações para repatriar o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Sevila, e tenta contratar o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, do Montevideo Wanderers. "Quero agradecer, porque foi acima do esperado. E com possibilidade de mais chegadas, estamos trabalhando para mais chegadas", afirmou Carille.