Corinthians cede Bruno Paulo por empréstimo ao Santa Cruz até o fim do ano

Sem espaço no Corinthians, o atacante Bruno Paulo foi cedido por empréstimo ao Santa Cruz até o fim da temporada e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos chega ao Recife nesta segunda-feira para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

Destaque no Audax durante o Campeonato Paulista de 2016, Bruno Paulo chamou a atenção do Corinthians e acertou sua transferência ao clube alvinegro, com vínculo até julho de 2019. O atacante, entretanto, enfrentou problemas com lesões e passou por duas cirurgias, a primeira para corrigir uma lesão ligamentar no pé direito e a segunda para retirar uma hérnia lombar.

Com a camisa corintiana, Bruno Paulo disputou apenas um jogo - o amistoso com a Ferroviária, em 1º de fevereiro de 2017, na Arena Corinthians. O atacante entrou em ação nos 45 minutos finais da partida, que serviu como preparação para a estreia no Paulistão. Não voltou a ter chance com o técnico Fábio Carille e agora buscará espaço no clube pernambucano.

"Bruno Paulo tem por característica a qualidade no ataque - em praticamente todas as fases do jogo ofensivo. Rápido, habilidoso, bom finalizador, boa técnica. Atua, com facilidade, centralizado no meio de campo ou aberto como ponta. É um jogador versátil, de bons recursos", exaltou o Santa Cruz, em seu site oficial.

O Santa Cruz ocupa a 6ª posição na tabela da Série B, com duas vitórias e uma derrota. O atacante terá a missão de ajudar a equipe a voltar à elite do futebol brasileiro depois do rebaixamento em 2016. Bruno Paulo não poderá disputar a Copa do Brasil, pois o prazo de inscrição de atletas já foi encerrado.